Кількість боїв на фронті за добу зросла - карта від Генштабу за напрямками
Київ • УНН
Минулої доби на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, що на половину більше, ніж днем раніше. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
218 боїв сталося на фронті минулої доби, що на половину більше, ніж днем раніше, найбільше за напрямками - на Покровському та Гуляйпільському, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного.
На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка.
На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
