Кількість боїв на фронті за добу зросла - карта від Генштабу за напрямками

Ексклюзив
06:42 • 2156 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 18108 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 35918 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 32028 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 32869 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 59456 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 79623 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 59712 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34112 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44647 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Стуббом: про що йшла мова
13 лютого, 21:42 • 6342 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції
13 лютого, 21:59 • 14738 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині
13 лютого, 22:32 • 12482 перегляди
Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок
13 лютого, 23:02 • 4608 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності
13 лютого, 23:38 • 8422 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 59456 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 79623 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25 • 57269 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15 • 75853 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50 • 117076 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Женева
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43 • 10008 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03 • 13450 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44 • 35513 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон
12 лютого, 14:29 • 35591 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України
12 лютого, 13:20 • 39515 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

Кількість боїв на фронті за добу зросла - карта від Генштабу за напрямками

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, що на половину більше, ніж днем раніше. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Кількість боїв на фронті за добу зросла - карта від Генштабу за напрямками

218 боїв сталося на фронті минулої доби, що на половину більше, ніж днем раніше, найбільше за напрямками - на Покровському та Гуляйпільському, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу14.02.26, 07:44 • 2752 перегляди

Юлія Шрамко

Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України