Количество боев на фронте за сутки возросло - карта от Генштаба по направлениям
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 218 боевых столкновений, что на половину больше, чем днем ранее. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и совершил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Зализничное, Чаривное, Долинка, Запорожец Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с врагом. По уточненной информации, противник нанес три авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 109 обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Волчья.
На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставков.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки, Озерного.
На Краматорском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгороднее, Новопавловка, Новоалександровка.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении произошло 35 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Староукраинки.
На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении враг совершил одно безуспешное наступательное действие.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
