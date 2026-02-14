$42.990.00
Эксклюзив
06:42 • 2084 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 18035 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 35864 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 31979 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 32828 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 59409 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 79518 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 59606 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 34090 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 44634 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Количество боев на фронте за сутки возросло - карта от Генштаба по направлениям

Киев • УНН

 • 4 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 218 боевых столкновений, что на половину больше, чем днем ранее. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Количество боев на фронте за сутки возросло - карта от Генштаба по направлениям

218 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на половину больше, чем днем ранее, больше всего по направлениям - на Покровском и Гуляйпольском, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и совершил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Зализничное, Чаривное, Долинка, Запорожец Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с врагом. По уточненной информации, противник нанес три авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 109 обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставков.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки, Озерного.

На Краматорском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгороднее, Новопавловка, Новоалександровка.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 35 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Староукраинки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одно безуспешное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины