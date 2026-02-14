$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 14401 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 29496 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 27535 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 29024 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 54136 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 72227 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 54077 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 33204 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 43895 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 70446 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

13 февраля российские войска потеряли 1070 солдат и 914 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 составляют более 1,2 миллиона личного состава.

Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 13 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 914 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1252020 (+1070) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11668 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24031 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 37282 (+28)
          • РСЗО ‒ 1645 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1300 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 134306 (+914)
                    • крылатые ракеты ‒ 4286 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (+1)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78388 (+120)
                            • специальная техника ‒ 4071 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22181 просмотр

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине