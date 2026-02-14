Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
13 февраля российские войска потеряли 1070 солдат и 914 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 составляют более 1,2 миллиона личного состава.
За сутки 13 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 914 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1252020 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 11668 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24031 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 37282 (+28)
- РСЗО ‒ 1645 (+3)
- средства ПВО ‒ 1300 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 134306 (+914)
- крылатые ракеты ‒ 4286 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (+1)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78388 (+120)
- специальная техника ‒ 4071 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
