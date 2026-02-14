Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 14411 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 29512 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 27543 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 29032 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 54148 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 72240 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 54087 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33206 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43895 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70448 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 7682 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 7172 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 9956 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 10462 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 5428 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 54137 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 72227 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 54612 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 73449 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 114726 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Іран
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 7600 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 11080 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 34207 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 34623 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 38388 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

13 лютого російські війська втратили 1070 солдатів та 914 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 становлять понад 1,2 мільйона особового складу.

Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 13 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 914 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1252020 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11668 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 24031 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 37282 (+28)
          • РСЗВ ‒ 1645 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1300 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134306 (+914)
                    • крилаті ракети ‒ 4286 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (+1)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 78388 (+120)
                            • спеціальна техніка ‒ 4071 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22181 перегляд

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні