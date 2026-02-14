Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
13 лютого російські війська втратили 1070 солдатів та 914 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 становлять понад 1,2 мільйона особового складу.
За добу 13 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 914 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1252020 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11668 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 24031 (+3)
- артилерійських систем ‒ 37282 (+28)
- РСЗВ ‒ 1645 (+3)
- засоби ППО ‒ 1300 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 134306 (+914)
- крилаті ракети ‒ 4286 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (+1)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 78388 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 4071 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
