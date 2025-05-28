Кількість біженців у Німеччині досягла рекордно високого рівня: третина – українці

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський
10:11 • 8668 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 21503 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 63567 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 42650 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 79617 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 141710 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 109546 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107169 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156948 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 228030 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
75%
745мм
Популярнi новини

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 43545 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 43769 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 41467 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 29004 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20160 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 79609 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 107375 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 113621 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 141705 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 221310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20714 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 32684 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 39046 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 107923 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 108469 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Кількість біженців у Німеччині досягла рекордно високого рівня: третина – українці

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн, третина з України. За рік прибуло 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.

Кількість біженців у Німеччині досягла рекордно високого рівня: третина – українці

Приблизно кожен третій прибув з України. Кількість наших співвітчизників зросла приблизно на 108 000 осіб протягом минулого року.

Передає УНН із посиланням на Katholische Nachrichten-Agentur.

Деталі

Кількість біженців, які проживають у Німеччині, досягла рекордно високого рівня: на кінець 2024 року їх було 3,45 мільйона. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит члена Бундестагу Клари Бюнгер (Ліва партія ФРН). Кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців зросла з 3,42 мільйона у 2023 році до 3,55 мільйона минулого року.

У минулому році на територію Німеччини прибули 124 000 біженців, із них - 108 000 українців. Загалом, на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 млн українських громадян.

За даними звіту, із загальної кількості приблизно 710 000 осіб були визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією. Близько 43 000 отримали притулок. Серед визнаних біженців була особливо велика кількість сирійців - близько 316 000.

Довідково

У 2023 році зростання склало 270 000, а у 2022 році – навіть понад 1,2 мільйона. Це було зумовлено головним чином ескалацією війни росії в Україні.

Нагадаємо

Українці, які, рятуючись від війни, прибувають у Німеччині, мають отримувати не "допомогу для громадян", а скромнішу суму, передбачену іншою категорією. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

У квітні 2025 року Німеччина тимчасово припиняла прийом біженців у межах програми ООН із переселення. Про це заявили Міністерство внутрішніх справ ФРН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуНаші за кордоном
Бундестаг
Фрідріх Мерц
Сирія
Німеччина
Україна
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,855.80
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,339.30
Ethereum
$2,640.31