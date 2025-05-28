Кількість біженців у Німеччині досягла рекордно високого рівня: третина – українці
Київ • УНН
Кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн, третина з України. За рік прибуло 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.
Приблизно кожен третій прибув з України. Кількість наших співвітчизників зросла приблизно на 108 000 осіб протягом минулого року.
Передає УНН із посиланням на Katholische Nachrichten-Agentur.
Деталі
Кількість біженців, які проживають у Німеччині, досягла рекордно високого рівня: на кінець 2024 року їх було 3,45 мільйона. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит члена Бундестагу Клари Бюнгер (Ліва партія ФРН). Кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців зросла з 3,42 мільйона у 2023 році до 3,55 мільйона минулого року.
У минулому році на територію Німеччини прибули 124 000 біженців, із них - 108 000 українців. Загалом, на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 млн українських громадян.
За даними звіту, із загальної кількості приблизно 710 000 осіб були визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією. Близько 43 000 отримали притулок. Серед визнаних біженців була особливо велика кількість сирійців - близько 316 000.
Довідково
У 2023 році зростання склало 270 000, а у 2022 році – навіть понад 1,2 мільйона. Це було зумовлено головним чином ескалацією війни росії в Україні.
Нагадаємо
Українці, які, рятуючись від війни, прибувають у Німеччині, мають отримувати не "допомогу для громадян", а скромнішу суму, передбачену іншою категорією. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Rheinische Post.
У квітні 2025 року Німеччина тимчасово припиняла прийом біженців у межах програми ООН із переселення. Про це заявили Міністерство внутрішніх справ ФРН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)