Кількість біженців у Німеччині досягла рекордно високого рівня: третина – українці

Приблизно кожен третій прибув з України. Кількість наших співвітчизників зросла приблизно на 108 000 осіб протягом минулого року.

Передає УНН із посиланням на Katholische Nachrichten-Agentur.

Деталі

Кількість біженців, які проживають у Німеччині, досягла рекордно високого рівня: на кінець 2024 року їх було 3,45 мільйона. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит члена Бундестагу Клари Бюнгер (Ліва партія ФРН). Кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців зросла з 3,42 мільйона у 2023 році до 3,55 мільйона минулого року.

У минулому році на територію Німеччини прибули 124 000 біженців, із них - 108 000 українців. Загалом, на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 млн українських громадян.

За даними звіту, із загальної кількості приблизно 710 000 осіб були визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією. Близько 43 000 отримали притулок. Серед визнаних біженців була особливо велика кількість сирійців - близько 316 000.

Довідково

У 2023 році зростання склало 270 000, а у 2022 році – навіть понад 1,2 мільйона. Це було зумовлено головним чином ескалацією війни росії в Україні.

Нагадаємо

Українці, які, рятуючись від війни, прибувають у Німеччині, мають отримувати не "допомогу для громадян", а скромнішу суму, передбачену іншою категорією. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

У квітні 2025 року Німеччина тимчасово припиняла прийом біженців у межах програми ООН із переселення. Про це заявили Міністерство внутрішніх справ ФРН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)