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Количество беженцев в Германии достигло рекордно высокого уровня: треть – украинцы

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Количество беженцев в Германии достигло 3,45 млн, треть из Украины. За год прибыло 108 тысяч украинцев, всего их около 1,2 млн.

Количество беженцев в Германии достигло рекордно высокого уровня: треть – украинцы

Приблизительно каждый третий прибыл из Украины. Количество наших соотечественников выросло примерно на 108 000 человек в течение прошлого года.

Передает УНН со ссылкой на Katholische Nachrichten-Agentur.

Детали

Количество беженцев, проживающих в Германии, достигло рекордно высокого уровня: на конец 2024 года их было 3,45 миллиона. Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос члена Бундестага Клары Бюнгер (Левая партия ФРГ). Количество беженцев, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев, выросло с 3,42 миллиона в 2023 году до 3,55 миллиона в прошлом году.

В прошлом году на территорию Германии прибыли 124 000 беженцев, из них - 108 000 украинцев. В целом, на территории ФРГ в статусе беженцев находятся около 1,2 млн украинских граждан.

По данным отчета, из общего количества примерно 710 000 человек были признаны беженцами согласно Женевской конвенции. Около 43 000 получили убежище. Среди признанных беженцев было особенно большое количество сирийцев - около 316 000.

Справочно

В 2023 году рост составил 270 000, а в 2022 году – даже более 1,2 миллиона. Это было обусловлено главным образом эскалацией войны россии в Украине.

Напомним

Украинцы, которые, спасаясь от войны, прибывают в Германии, должны получать не "помощь для граждан", а более скромную сумму, предусмотренную другой категорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в интервью газете Rheinische Post.

В апреле 2025 года Германия временно приостанавливала прием беженцев в рамках программы ООН по переселению. Об этом заявили Министерство внутренних дел ФРГ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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