Хмарно і вогко: якою буде погода в Україні у перший день тижня
Київ • УНН
У понеділок, 27 жовтня, на більшості території України очікується хмарна дощова погода, місцями значні дощі та пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень становитиме 8-13°, на півдні до 16°, а в Карпатах 1-6° тепла з мокрим снігом.
У понеділок, 27 жовтня, на більшості території України очікується хмарна дощова погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с; у західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вдень 1-6° тепла
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.
