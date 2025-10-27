Хмарно і вогко: якою буде погода в Україні у перший день тижня

У понеділок, 27 жовтня, на більшості території України очікується хмарна дощова погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с; у західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вдень 1-6° тепла