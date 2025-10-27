Хмарно і вогко: якою буде погода в Україні у перший день тижня

$41.900.00
26 жовтня, 18:56 • 18680 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 36788 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 35976 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 34356 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 38478 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 24743 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 20820 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47166 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14870 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14284 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках26 жовтня, 20:01 • 13895 перегляди
Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі26 жовтня, 20:23 • 13314 перегляди
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 13468 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8430 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist02:14 • 11602 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47166 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 76604 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 99458 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 82746 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 102693 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Блогери
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Суми
Сумська область
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8926 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 45485 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 52607 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 52544 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 52942 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
Фільм

Хмарно і вогко: якою буде погода в Україні у перший день тижня

Київ • УНН

 • 1724 перегляди

У понеділок, 27 жовтня, на більшості території України очікується хмарна дощова погода, місцями значні дощі та пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень становитиме 8-13°, на півдні до 16°, а в Карпатах 1-6° тепла з мокрим снігом.

Хмарно і вогко: якою буде погода в Україні у перший день тижня

У понеділок, 27 жовтня, на більшості території України очікується хмарна дощова погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с; у західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вдень 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.

Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності: що ще святкують 27 жовтня27.10.25, 06:39 • 1874 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна
Київ