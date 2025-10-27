Облачно и сыро: какой будет погода в Украине в первый день недели

В понедельник, 27 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная дождливая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях значительные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с; в западных и северных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 8-13°; на юге страны 11-16°. В Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь; температура днем 1-6° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.

