Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности: что еще празднуют 27 октября
Киев • УНН
27 октября отмечается Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности, а также чтится память преподобного Нестора-Летописца. В этот день также отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия.
Сегодня, 27 октября, отмечается Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности. Также украинский народ чтит память преподобного Нестора-Летописца, пишет УНН.
Международный день плюшевого мишки
Плюшевые мишки занимают особое место в сердцах детей и взрослых, олицетворяя уют, любовь и ностальгию. Международный день плюшевого мишки – это неофициальный, теплый и добрый праздник, который чествует плюшевый символ детства многих поколений.
Этот день отмечают 27 октября, в день рождения Теодора Рузвельта, 26-го президента США. Это символический выбор даты, ведь именно Рузвельт стал неотъемлемой частью истории создания плюшевого мишки.
День украинской письменности и языка
Язык для народа является его сокровищницей, живым хранилищем человеческого духа. Родной язык образует невидимую связь между всеми поколениями прошлого и будущего. Даже когда украинский язык пытались вытеснить, народ всегда сохранял и отстаивал право разговаривать на своем языке.
Украинские поэты, художники, политические деятели во все времена старались сохранить и популяризировать родной язык. Уже с 1997 года ежегодно в Украине празднуют День украинской письменности и языка 9 ноября.
Громкое ограбление Лувра: следствие подозревает, что грабители имели сообщников среди сотрудников музея26.10.25, 11:25 • 7084 просмотра
Всемирный день аудиовизуального наследия
Аудиовизуальные архивы являются свидетельством разнообразных историй, культур и историй людей со всего мира. Эти архивы, включающие фильмы, радио- и телепрограммы и другие аудио- и видеозаписи, предлагают богатое полотно нашего общего наследия.
Однако сохранение этих бесценных ресурсов является насущной проблемой, поскольку многие из них уже утрачены из-за запущенности, упадка и нехватки ресурсов.
Почитание памяти Нестора Летописца
Это день памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Считается составителем "Повести временных лет". Это произведение составлено на основе современных автору событий и архивных летописей, народных преданий и рассказов. Благодаря великому труду подвижника, нам открываются немеркнущие славные страницы прошлого.
Монохромную картину Ива Кляйна продали во Франции за 18,4 миллиона евро24.10.25, 16:23 • 3953 просмотра