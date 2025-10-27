Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности: что еще празднуют 27 октября

Сегодня, 27 октября, отмечается Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности. Также украинский народ чтит память преподобного Нестора-Летописца, пишет УНН.

Международный день плюшевого мишки

Плюшевые мишки занимают особое место в сердцах детей и взрослых, олицетворяя уют, любовь и ностальгию. Международный день плюшевого мишки – это неофициальный, теплый и добрый праздник, который чествует плюшевый символ детства многих поколений.

Этот день отмечают 27 октября, в день рождения Теодора Рузвельта, 26-го президента США. Это символический выбор даты, ведь именно Рузвельт стал неотъемлемой частью истории создания плюшевого мишки.

День украинской письменности и языка

Язык для народа является его сокровищницей, живым хранилищем человеческого духа. Родной язык образует невидимую связь между всеми поколениями прошлого и будущего. Даже когда украинский язык пытались вытеснить, народ всегда сохранял и отстаивал право разговаривать на своем языке.

Украинские поэты, художники, политические деятели во все времена старались сохранить и популяризировать родной язык. Уже с 1997 года ежегодно в Украине празднуют День украинской письменности и языка 9 ноября.

Всемирный день аудиовизуального наследия

Аудиовизуальные архивы являются свидетельством разнообразных историй, культур и историй людей со всего мира. Эти архивы, включающие фильмы, радио- и телепрограммы и другие аудио- и видеозаписи, предлагают богатое полотно нашего общего наследия.

Однако сохранение этих бесценных ресурсов является насущной проблемой, поскольку многие из них уже утрачены из-за запущенности, упадка и нехватки ресурсов.

Почитание памяти Нестора Летописца

Это день памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Считается составителем "Повести временных лет". Это произведение составлено на основе современных автору событий и архивных летописей, народных преданий и рассказов. Благодаря великому труду подвижника, нам открываются немеркнущие славные страницы прошлого.

