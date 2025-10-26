Громкое ограбление Лувра: следствие подозревает, что грабители имели сообщников среди сотрудников музея

Детективы, расследующие ограбление Лувра на сумму более 100 миллионов долларов, обнаружили доказательства наличия сообщников среди сотрудников музея. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Источники, близкие к расследованию, утверждают, что цифровые доказательства свидетельствуют о том, что сотрудник службы безопасности контактировал перед ограблением с лицами, которых считают преступниками. Считается, что банде перед рейдом была предоставлена конфиденциальная внутренняя информация о системе безопасности музея.

Есть цифровые доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве между одним из охранников музея и ворами. Была передана конфиденциальная информация о безопасности музея, именно так они узнали о нарушении – сообщил источник.

Считается, что среди доказательств есть записи и сообщения.

Добавим

Франция до сих пор не может оправиться после ограбления самого известного музея мира. Воры выдавали себя за работников по обслуживанию и проникли в галерею Аполлона на правом берегу Сены на грузовике, оснащенном 27-килограммовым мебельным лифтом. Грабители проникли в галерею Аполлона средь бела дня.

Воры проскользнули внутрь и вышли за считанные минуты, похитив восемь драгоценностей французской короны. Теперь эту потерю часто сравнивают с поджогом Нотр-Дама в 2019 году.

Эксперты предупреждают, что даже если полиция поймает банду, уже будет слишком поздно, чтобы спасти драгоценности, поскольку их, скорее всего, уже расплавили и продали.

В расследовании принимают участие более 100 детективов под руководством Бригады по борьбе с бандитизмом Судебной полиции и Центрального управления по борьбе с торговлей культурными ценностями.

Ранее на этой неделе Лоранс де Кар, директор Лувра, сообщила Комитету Сената Франции, что никакие камеры безопасности не следят за балконом второго этажа, откуда воры получили доступ к музею.

К сожалению, со стороны галереи Аполлона единственная установленная камера направлена на запад и поэтому не охватывает балкон, на который было совершено проникновение – сказала она.

Напомним

Через пять дней после громкого ограбления парижского Лувра часть ценной коллекции ювелирных изделий музея была передана Банку Франции из соображений безопасности.

Французские следователи обнародовали видео, на котором зафиксировано дерзкое бегство преступников после ограбления парижского Лувра. На кадрах видно, как двое мужчин покидают музей с помощью подъемника, установленного на грузовике, а затем исчезают на скутерах среди улиц французской столицы.