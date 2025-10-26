$41.900.00
Гучне пограбування Лувру: слідство підозрює, що грабіжники мали спільників серед співробітників музею

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Детективи, які розслідують пограбування Лувру на понад 100 мільйонів доларів, виявили цифрові докази співпраці охоронця музею зі злочинцями. Банда отримала конфіденційну інформацію про систему безпеки та викрала вісім коштовностей французької корони.

Гучне пограбування Лувру: слідство підозрює, що грабіжники мали спільників серед співробітників музею

Детективи, які розслідують пограбування Лувру на суму понад 100 мільйонів доларів, виявили докази наявності спільників серед працівників музею. Про це пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Джерела, близькі до розслідування, стверджують, що цифрові докази свідчать про те, що співробітник служби безпеки контактував перед пограбуванням з особами, яких вважають злочинцями. Вважається, що банді перед рейдом було надано конфіденційну внутрішню інформацію про систему безпеки музею.

Є цифрові докази, які свідчать про співпрацю між одним з охоронців музею та злодіями. Була передана конфіденційна інформація про безпеку музею, саме так вони дізналися про порушення 

– повідомило джерело.

Вважається, що серед доказів є записи та повідомлення.

Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних26.10.25, 11:07 • 568 переглядiв

Додамо

Франція і досі не може оговтатися після пограбування найвідомішого музею світу. Злодії видавали себе за працівників з обслуговування та проникли до галереї Аполлона на правому березі Сени на вантажівці, оснащеній 27-кілограмовим меблевим ліфтом. Грабіжники проникли до галереї Аполлона серед білого дня.

Злодії прослизнули всередину та вийшли за лічені хвилини, викравши вісім коштовностей французької корони. Тепер цю втрату часто порівнюють із підпалом Нотр-Даму у 2019 році.

Експерти попереджають, що навіть якщо поліція спіймає банду, вже буде надто пізно, щоб врятувати коштовності, оскільки їх скоріш за все вже розплавили і продали.

У розслідуванні беруть участь понад 100 детективів, під керівництвом Бригади боротьби з бандитизмом Судової поліції та Центрального управління боротьби з торгівлею культурними цінностями.

Раніше цього тижня Лоранс де Кар, директорка Лувру, повідомила Комітету Сенату Франції, що жодні камери безпеки не стежать за балконом другого поверху, звідки злодії отримали доступ до музею.

На жаль, з боку галереї Аполлона єдина встановлена камера, спрямована на захід, і тому не охоплює балкон, на який було здійснено проникнення 

– сказала вона.

Нагадаємо

Через п'ять днів після гучного пограбування паризького Лувру частину цінної колекції ювелірних виробів музею було передано Банку Франції з міркувань безпеки.

Французькі слідчі оприлюднили відео, на якому зафіксовано зухвалу втечу злочинців після пограбування паризького Лувру. На кадрах видно, як двоє чоловіків залишають музей за допомогою підйомника, встановленого на вантажівці, а потім зникають на скутерах серед вулиць французької столиці.

Павло Зінченко

