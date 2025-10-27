Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності: що ще святкують 27 жовтня

$41.900.00
26 жовтня, 18:56 • 18646 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 36695 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 35908 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 34295 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 38432 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 24731 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 20809 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47114 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14868 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14283 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках26 жовтня, 20:01 • 13895 перегляди
Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі26 жовтня, 20:23 • 13314 перегляди
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 13468 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8430 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist02:14 • 11602 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47114 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 76556 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 99416 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 82704 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 102651 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto00:06 • 8804 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 45464 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 52589 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 52526 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 52923 перегляди
Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності: що ще святкують 27 жовтня

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

27 жовтня відзначається Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності, а також вшановується пам’ять преподобного Нестора-Літописця. Цього дня також відзначається Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності: що ще святкують 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності. Також український народ вшановує пам’ять преподобного Нестора-Літописця, пише УНН.

Міжнародний день плюшевого ведмедика

Плюшеві ведмедики займають особливе місце в серцях дітей і дорослих, уособлюючи затишок, любов і ностальгію. Міжнародний день плюшевого ведмедика – це неофіційне, тепле й добре свято, що вшановує плюшевий символ дитинства багатьох поколінь.

Цей день відзначають 27 жовтня, у день народження Теодора Рузвельта, 26-го президента США. Це символічний вибір дати, адже саме Рузвельт став невід’ємною частиною історії створення плюшевого ведмедика.

День української писемності та мови

Мова для народу є його скарбницею, живою схованкою людського духу. Рідна мова утворює невидимий зв’язок між усіма поколіннями минулого та майбутнього. Навіть коли українську мову намагалися витіснити, народ завжди зберігав та відстоював право розмовляти своєю мовою.

Українські поети, художники, політичні діячі у всі часи намагалися зберегти та популяризувати рідну мову. Вже з 1997-го року щорічно в Україні святкують День української писемності та мови 9 листопада.

Гучне пограбування Лувру: слідство підозрює, що грабіжники мали спільників серед співробітників музею26.10.25, 11:25 • 7106 переглядiв

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Аудіовізуальні архіви є свідченням різноманітних історій, культур та історій людей з усього світу. Ці архіви, що включають фільми, радіо- і телепрограми та інші аудіо- і відеозаписи, пропонують багате полотно нашої спільної спадщини.

Однак збереження цих безцінних ресурсів є нагальною проблемою, оскільки багато з них вже втрачено через занедбаність, занепад і брак ресурсів.

Вшанування пам'яті Нестора Літописця

Це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Вважається упорядником "Повісті временних літ". Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. Завдяки великій праці подвижника, нам відкриваються немеркнучі славні сторінки минулого.

Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро24.10.25, 16:23 • 3953 перегляди

