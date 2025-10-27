Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності: що ще святкують 27 жовтня
Київ • УНН
27 жовтня відзначається Міжнародний день плюшевого ведмедика та День української писемності, а також вшановується пам’ять преподобного Нестора-Літописця. Цього дня також відзначається Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.
Міжнародний день плюшевого ведмедика
Плюшеві ведмедики займають особливе місце в серцях дітей і дорослих, уособлюючи затишок, любов і ностальгію. Міжнародний день плюшевого ведмедика – це неофіційне, тепле й добре свято, що вшановує плюшевий символ дитинства багатьох поколінь.
Цей день відзначають 27 жовтня, у день народження Теодора Рузвельта, 26-го президента США. Це символічний вибір дати, адже саме Рузвельт став невід’ємною частиною історії створення плюшевого ведмедика.
День української писемності та мови
Мова для народу є його скарбницею, живою схованкою людського духу. Рідна мова утворює невидимий зв’язок між усіма поколіннями минулого та майбутнього. Навіть коли українську мову намагалися витіснити, народ завжди зберігав та відстоював право розмовляти своєю мовою.
Українські поети, художники, політичні діячі у всі часи намагалися зберегти та популяризувати рідну мову. Вже з 1997-го року щорічно в Україні святкують День української писемності та мови 9 листопада.
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
Аудіовізуальні архіви є свідченням різноманітних історій, культур та історій людей з усього світу. Ці архіви, що включають фільми, радіо- і телепрограми та інші аудіо- і відеозаписи, пропонують багате полотно нашої спільної спадщини.
Однак збереження цих безцінних ресурсів є нагальною проблемою, оскільки багато з них вже втрачено через занедбаність, занепад і брак ресурсів.
Вшанування пам'яті Нестора Літописця
Це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Вважається упорядником "Повісті временних літ". Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. Завдяки великій праці подвижника, нам відкриваються немеркнучі славні сторінки минулого.
