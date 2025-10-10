Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 11396 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 28025 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 24863 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 31359 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 35474 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 57578 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54461 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27581 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22858 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45724 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко 9 жовтня, 21:29 • 11054 перегляди
У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці9 жовтня, 22:12 • 10453 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють23:27 • 25715 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом00:22 • 10775 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo02:12 • 3966 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 44287 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 57575 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54459 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45722 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 77193 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Александр Стубб
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Крим
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 44287 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 21654 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 36094 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 52697 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 66360 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Washington Post
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня

Київ • УНН

 • 498 перегляди

10 жовтня в Україні прогнозують дощі, температура повітря опуститься до +9 градусів. Циклон принесе помірні опади в більшість областей, місцями значні дощі очікуються на півночі.

Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, дощову погоду продовжуватиме визначати циклон. У більшості областей України очікуються помірні опади. Тоді як у північних областях місцями можливі значні дощі.

Вітер впродовж дня буде переважно північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень на Правобережжі та в Криму місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря в денні години становитиме +10…+15 градусів. Тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів, у Карпатах вдень фіксуватимуть до +4…+9 градусів.

У п'ятницю, 10 жовтня, у Києві хмарно, помірний дощ, по Київській області вночі місцями значний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по Київщині вдень подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура по області вдень 10-13°, у столиці вдень 11-13°.

День працівників стандартизації та метрології України, Всесвітній день бездомних, Всесвітній день яйця: що відзначають 10 жовтня 10.10.25, 05:28 • 952 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київська область
Закарпатська область
Крим
Україна
Київ