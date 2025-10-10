Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Київ • УНН
10 жовтня в Україні прогнозують дощі, температура повітря опуститься до +9 градусів. Циклон принесе помірні опади в більшість областей, місцями значні дощі очікуються на півночі.
У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними синоптиків, дощову погоду продовжуватиме визначати циклон. У більшості областей України очікуються помірні опади. Тоді як у північних областях місцями можливі значні дощі.
Вітер впродовж дня буде переважно північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень на Правобережжі та в Криму місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря в денні години становитиме +10…+15 градусів. Тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів, у Карпатах вдень фіксуватимуть до +4…+9 градусів.
У п'ятницю, 10 жовтня, у Києві хмарно, помірний дощ, по Київській області вночі місцями значний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по Київщині вдень подекуди пориви 15-18 м/с.
Температура по області вдень 10-13°, у столиці вдень 11-13°.
