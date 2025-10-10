Облачно и дождливо: прогноз погоды на 10 октября
Киев • УНН
10 октября в Украине прогнозируют дожди, температура воздуха опустится до +9 градусов. Циклон принесет умеренные осадки в большинство областей, местами значительные дожди ожидаются на севере.
В пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным синоптиков, дождливую погоду будет продолжать определять циклон. В большинстве областей Украины ожидаются умеренные осадки. Тогда как в северных областях местами возможны значительные дожди.
Ветер в течение дня будет преимущественно северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Кроме этого, в Укргидрометцентре предупреждают, что днем на Правобережье и в Крыму местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха в дневные часы составит +10…+15 градусов. Тогда как на Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов, в Карпатах днем будут фиксировать до +4…+9 градусов.
В пятницу, 10 октября, в Киеве облачно, умеренный дождь, по Киевской области ночью местами значительный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по Киевщине днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура по области днем 10-13°, в столице днем 11-13°.
