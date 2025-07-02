Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі
Київ • УНН
У середу, 02 липня в Харківській області внаслідок атаки російських безпілотників типу "Герань-2" зафіксовано пожежі на агропідприємствах у Куп'янському районі. Загинула одна людина, є поранений.
У ніч проти середи, 02 липня в Харківській області на тлі загрози обстрілу російськими безпілотниками пролунав вибух, сталися пожежі в різних районах. Є загиблий та поранений. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Деталі
У середу, 02 липня о 03:46 Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожої атаки БпЛА на Куп’янський район:
с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв. На жаль, є загиблий та поранений
Також за його словами, в с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих.
Ігор Терехов поінформував, що було локалізовано пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі, де сталося займання одноповерхової нежитлової споруди.
Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає.
Нагадаємо
В ніч проти середи, 02 липня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області дронами-камікадзе, пошкодивши припортову та туристичну інфраструктуру. Постраждалих немає.
росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, готуємо протидію - Зеленський30.06.25, 20:02 • 1403 перегляди