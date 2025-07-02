Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі

$41.780.14
48.990.20
ukenru
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
1 липня, 15:40 • 26432 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 72645 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 61418 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 130308 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 76563 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 66870 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 170086 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 130032 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 60450 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 116441 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.2м/с
71%
749мм
Популярнi новини
На фронті загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич1 липня, 16:17 • 5640 перегляди
На Донеччині було жорстоко вбито українського боксера Владислава Карпачова1 липня, 16:36 • 2360 перегляди
Берлін запускає фінансування виробництва далекобійних "Ан-196 “Лютий”" для України1 липня, 16:42 • 8112 перегляди
На Вінниччині до лікарні потрапили 25 людей, які отруїлися їжею одного з фастфудів1 липня, 17:11 • 1601 перегляди
Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову від участі в місцевих виборах: чому1 липня, 19:06 • 1721 перегляди
Публікації
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 51174 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 63610 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 81239 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 130308 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 170086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 15991 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 80891 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 84383 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 105489 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 133186 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі

Київ • УНН

 • 39 перегляди

У середу, 02 липня в Харківській області внаслідок атаки російських безпілотників типу "Герань-2" зафіксовано пожежі на агропідприємствах у Куп'янському районі. Загинула одна людина, є поранений.

Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі

У ніч проти середи, 02 липня в Харківській області на тлі загрози обстрілу російськими безпілотниками пролунав вибух, сталися пожежі в різних районах. Є загиблий та поранений. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Деталі

У середу, 02 липня о 03:46 Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожої атаки БпЛА на Куп’янський район:

с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв. На жаль, є загиблий та поранений

- йдеться у дописі чиновника.

Також за його словами, в с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих.

Ігор Терехов поінформував, що було локалізовано пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі, де сталося займання одноповерхової нежитлової споруди.

Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає.

Нагадаємо

В ніч проти середи, 02 липня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області дронами-камікадзе, пошкодивши припортову та туристичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, готуємо протидію - Зеленський30.06.25, 20:02 • 1403 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Одеська область
Шахед-136
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9