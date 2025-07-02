Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис 1 липня, 15:11 • 15991 перегляди