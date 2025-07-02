Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары
Киев • УНН
В среду, 02 июля в Харьковской области в результате атаки российских беспилотников типа "Герань-2" зафиксированы пожары на агропредприятиях в Купянском районе. Погиб один человек, есть раненый.
В ночь на среду, 02 июля, в Харьковской области на фоне угрозы обстрела российскими беспилотниками прогремел взрыв, произошли пожары в разных районах. Есть погибший и раненый. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Детали
В среду, 02 июля в 03:46 Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеской атаки БпЛА на Купянский район:
с. Боровское, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") загорелись складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара, которая сейчас локализована, достигла 800 кв. м. К сожалению, есть погибший и раненый
Также по его словам, в с. Волосская Балаклея, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Сейчас пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Игорь Терехов проинформировал, что был локализован пожар на месте прилета в Новобаварском районе, где произошло возгорание одноэтажного нежилого строения.
Двое людей эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данную минуту нет.
Напомним
В ночь на среду, 02 июля российские войска атаковали Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе, повредив припортовую и туристическую инфраструктуру. Пострадавших нет.
россия планирует увеличить количество ударов дронов по Украине, готовим противодействие - Зеленский30.06.25, 20:02 • 1403 просмотра