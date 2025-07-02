Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары

В ночь на среду, 02 июля, в Харьковской области на фоне угрозы обстрела российскими беспилотниками прогремел взрыв, произошли пожары в разных районах. Есть погибший и раненый. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

В среду, 02 июля в 03:46 Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеской атаки БпЛА на Купянский район:

с. Боровское, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") загорелись складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара, которая сейчас локализована, достигла 800 кв. м. К сожалению, есть погибший и раненый - говорится в сообщении чиновника.

Также по его словам, в с. Волосская Балаклея, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Сейчас пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Игорь Терехов проинформировал, что был локализован пожар на месте прилета в Новобаварском районе, где произошло возгорание одноэтажного нежилого строения.

Двое людей эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данную минуту нет.

Напомним

В ночь на среду, 02 июля российские войска атаковали Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе, повредив припортовую и туристическую инфраструктуру. Пострадавших нет.

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