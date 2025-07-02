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росіяни атакували Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Вночі 2 липня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області дронами-камікадзе, пошкодивши припортову та туристичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

росіяни атакували Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

В ніч проти середи, 02 липня росіяни атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Про це інформує Ізмаїльська районна державна адміністрація (РДА), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура

- йдеться у повідомленні.

"Постраждалих, на щастя, немає", - додали в Ізмаїльській РДА.

Нагадаємо

У ніч проти 25 червня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Зруйновано приміщення приватного підприємства та сільськогосподарська техніка, але люди не постраждали.

росіяни атакували дронами південь Одещини: показали наслідки12.06.25, 08:59 • 2498 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Одеська область
Шахед-136
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