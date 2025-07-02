россияне атаковали Измаильский район: повреждена припортовая и туристическая инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью 2 июля российские войска атаковали Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе, повредив припортовую и туристическую инфраструктуру. Пострадавших нет.
В ночь на среду, 02 июля россияне атаковали дронами Измаильский район Одесской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Об этом информирует Измаильская районная государственная администрация (РГА), передает УНН.
Детали
Отмечается, что под ударом дронов-камикадзе типа "Шахед" оказалась Вилковская территориальная община.
Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, сбивших часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.
"Пострадавших, к счастью, нет", - добавили в Измаильской РГА.
Напомним
В ночь на 25 июня российские войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру. Разрушены помещения частного предприятия и сельскохозяйственная техника, но люди не пострадали.
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