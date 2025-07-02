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россияне атаковали Измаильский район: повреждена припортовая и туристическая инфраструктуры

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Ночью 2 июля российские войска атаковали Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе, повредив припортовую и туристическую инфраструктуру. Пострадавших нет.

россияне атаковали Измаильский район: повреждена припортовая и туристическая инфраструктуры

В ночь на среду, 02 июля россияне атаковали дронами Измаильский район Одесской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Об этом информирует Измаильская районная государственная администрация (РГА), передает УНН.

Детали

Отмечается, что под ударом дронов-камикадзе типа "Шахед" оказалась Вилковская территориальная община.

Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, сбивших часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.

- говорится в сообщении.

"Пострадавших, к счастью, нет", - добавили в Измаильской РГА.

Напомним

В ночь на 25 июня российские войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру. Разрушены помещения частного предприятия и сельскохозяйственная техника, но люди не пострадали.

россияне атаковали дронами юг Одесской области: показали последствия12.06.25, 08:59 • 2498 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Одесская область
Шахед-136
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