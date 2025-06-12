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россияне атаковали дронами юг Одесской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Ночью российские войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными дронами, повреждена гражданская инфраструктура в Вилковской громаде. Разрушены склады с камышом.

россияне атаковали дронами юг Одесской области: показали последствия

В Одесской области ночью российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками, под ударом была Вилковская громада, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Под ударом была Вилковская громада", - написал Кипер.

По данным Одесской областной прокуратуры, 12 июня ночью вооруженные силы рф осуществили атаку БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Измаильского района Одесской области. "В результате атаки повреждены складские помещения частного предприятия", - сообщили в прокуратуре.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. К счастью, пострадавших в результате атаки нет", - отметил Кипер.

В ГСЧС уточнили, что из-за вражеской атаки на юг Одесской области разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки. Огонь охватил помещение, технику - уничтожено 2 комбайна и грузовик. ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно ликвидировали пожар.

49 из 63 вражеских дронов обезврежены над Украиной12.06.25, 09:10 • 4124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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