россияне атаковали дронами юг Одесской области: показали последствия

В Одесской области ночью российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками, под ударом была Вилковская громада, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Под ударом была Вилковская громада", - написал Кипер.

По данным Одесской областной прокуратуры, 12 июня ночью вооруженные силы рф осуществили атаку БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Измаильского района Одесской области. "В результате атаки повреждены складские помещения частного предприятия", - сообщили в прокуратуре.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. К счастью, пострадавших в результате атаки нет", - отметил Кипер.

В ГСЧС уточнили, что из-за вражеской атаки на юг Одесской области разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки. Огонь охватил помещение, технику - уничтожено 2 комбайна и грузовик. ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно ликвидировали пожар.

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