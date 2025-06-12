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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
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росіяни атакували дронами південь Одещини: показали наслідки

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Вночі російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними дронами, пошкоджено цивільну інфраструктуру у Вилківській громаді. Зруйновано склади з очеретом.

росіяни атакували дронами південь Одещини: показали наслідки

В Одеській області вночі російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками, під ударом була Вилківська громада, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Під ударом була Вилківська громада", - написав Кіпер.

За даними Одеської обласної прокуратури, 12 червня вночі збройні сили рф здійснили атаку БпЛА по об’єктах цивільної інфраструктури Ізмаїльського району Одеської області. "Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення приватного підприємства", - повідомили у прокуратурі.

"Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає", - зазначив Кіпер.

У ДСНС уточнили, що через ворожу атаку на південь Одещини зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку - знищено 2 комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.

49 з 63 ворожих дронів знешкоджено над Україною12.06.25, 09:10 • 5148 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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