На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо

В Одеській області вночі російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками, повідомили у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Одеська обласна прокуратура, пише УНН.

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За даними прокуратури, 25 червня вночі збройні сили рф здійснили атаку БпЛА по об’єктах цивільної інфраструктури Ізмаїльського району Одеської області.

"Під ударом була Вилківська громада. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання та техніка. На щастя, люди не постраждали", - повідомив Кіпер у Telegram.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки "пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, сільськогосподарське обладнання та техніка".

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