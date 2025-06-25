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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо

Київ • УНН

 • 6744 перегляди

Вночі російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Зруйновано приміщення приватного підприємства та сільськогосподарська техніка, але люди не постраждали.

На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо

В Одеській області вночі російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками, повідомили у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Одеська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 25 червня вночі збройні сили рф здійснили атаку БпЛА по об’єктах цивільної інфраструктури Ізмаїльського району Одеської області.

"Під ударом була Вилківська громада. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання та техніка. На щастя, люди не постраждали", - повідомив Кіпер у Telegram.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки "пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, сільськогосподарське обладнання та техніка".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Україна
Tesla
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