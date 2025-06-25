52 з 71 російського дрона знешкодили над Україною
Київ • УНН
росія здійснила нічний удар по Україні, запустивши 71 безпілотник. Сили оборони знешкодили 52 ворожі дрони, але є влучання в Одеській, Сумській та Харківській областях.
росія вночі запустила по Україні 71 безпілотник, 52 з них знешкоджено, у тому числі 32 - збито, але є влучання у трьох областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 червня ворог атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 - збито вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині", - ідеться у повідомленні.
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