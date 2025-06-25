52 из 71 российского дрона обезвредили над Украиной

россия ночью запустила по Украине 71 беспилотник, 52 из них обезврежены, в том числе 32 - сбиты, но есть попадания в трех областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 июня враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

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