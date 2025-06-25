Ночная атака на Харьков: вспыхнул пожар, есть раненый

В результате ночного удара беспилотниками по Харькову ранен человек. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Киевском районе Харькова в результате обстрела получил повреждения незаселенный жилой дом, на месте вспыхнул пожар.

Ночью Харьков был атакован семью беспилотниками типа "шахед". Все удары пришлись по Киевскому району города - по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом. Человек, пострадавший во время обстрела, госпитализирован - рассказал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"По уточненной информации, российские войска нанесли четыре удара БпЛА "Герань-2" по гражданскому предприятию в Киевском районе города", - отметил Синегубов.

Напомним

В ночь на среду, 25 июня, россияне атаковали Харьков. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе.

Харьков под ударом: вражеская "Герань-2" атаковала город, есть пострадавшие и разрушения