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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
24 июня, 17:47 • 22250 просмотра
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Ночная атака на Харьков: вспыхнул пожар, есть раненый

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате ночной атаки беспилотниками по Харькову ранен 64-летний мужчина, он госпитализирован. Все семь беспилотников типа "шахед" попали по гражданскому предприятию и незаселенному жилому дому в Киевском районе города.

Ночная атака на Харьков: вспыхнул пожар, есть раненый

В результате ночного удара беспилотниками по Харькову ранен человек. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Киевском районе Харькова в результате обстрела получил повреждения незаселенный жилой дом, на месте вспыхнул пожар.

Ночью Харьков был атакован семью беспилотниками типа "шахед". Все удары пришлись по Киевскому району города - по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом. Человек, пострадавший во время обстрела, госпитализирован

- рассказал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"По уточненной информации, российские войска нанесли четыре удара БпЛА "Герань-2" по гражданскому предприятию в Киевском районе города", - отметил Синегубов.

Напомним

В ночь на среду, 25 июня, россияне атаковали Харьков. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе.

Харьков под ударом: вражеская "Герань-2" атаковала город, есть пострадавшие и разрушения24.06.25, 06:20 • 3402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков
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