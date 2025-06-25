Нічна атака на Харків: спалахнула пожежа, є поранений

Внаслідок нічного удару безпілотниками по Харкову поранено людину. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, у Київському районі Харкова внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.

Вночі Харків був атакований сімома безпілотниками типу "шахед". Всі удари прийшлися по Київському району міста - по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком. Людину, що постраждала під час обстрілу, шпиталізовано - розповів Терехов.

У свою чергу керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Харків постраждав 64-річний чоловік.Медики надають йому необхідну допомогу.

"За уточненою інформацією, російські війська завдали чотири удари БпЛА "Герань-2" по цивільному підприємству в Київському районі міста", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

В ніч на середу, 25 червня, росіяни атакували Харків. Під ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі.

Харків під ударом: ворожа "Герань-2" атакувала місто, є постраждалі та руйнування