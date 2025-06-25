Нічна атака на Харків: спалахнула пожежа, є поранений
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки безпілотниками по Харкову поранено 64-річного чоловіка, його госпіталізовано. Усі сім безпілотників типу "шахед" влучили по цивільному підприємству та незаселеному житловому будинку в Київському районі міста.
Внаслідок нічного удару безпілотниками по Харкову поранено людину. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, у Київському районі Харкова внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.
Вночі Харків був атакований сімома безпілотниками типу "шахед". Всі удари прийшлися по Київському району міста - по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком. Людину, що постраждала під час обстрілу, шпиталізовано
У свою чергу керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Харків постраждав 64-річний чоловік.Медики надають йому необхідну допомогу.
"За уточненою інформацією, російські війська завдали чотири удари БпЛА "Герань-2" по цивільному підприємству в Київському районі міста", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо
В ніч на середу, 25 червня, росіяни атакували Харків. Під ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі.
Харків під ударом: ворожа "Герань-2" атакувала місто, є постраждалі та руйнування24.06.25, 06:20 • 3406 переглядiв