Харків під ударом: ворожа "Герань-2" атакувала місто, є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
Харків зазнав масованої атаки БпЛА "Герань-2" вночі 24 червня, постраждали Немишлянський та Салтівський райони. Внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою.
Харківська обласна прокуратура показала наслідки влучання БпЛА "Герань-2" по території Салтівського та Немишлянського районів обласного центру. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами начальника місцевого управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, російські військові, починаючи з 2:00 ночі, здійснили чергову масовану атаку на місто Харків.
Під ударами опинились Немишлянський та Салтівський райони міста. Внаслідок атаки постраждали цивільне підприємство та приватні будинки
Він уточнив, що за медичною допомогою звернулося три людини.
Нагадаємо
Харків у ніч на вівторок, 24 червня, опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, один із прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки.
Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі24.06.25, 03:20 • 1392 перегляди