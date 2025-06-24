Харків під ударом: ворожа "Герань-2" атакувала місто, є постраждалі та руйнування

Харківська обласна прокуратура показала наслідки влучання БпЛА "Герань-2" по території Салтівського та Немишлянського районів обласного центру. Про це повідомляє УНН.

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За словами начальника місцевого управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, російські військові, починаючи з 2:00 ночі, здійснили чергову масовану атаку на місто Харків.

Під ударами опинились Немишлянський та Салтівський райони міста. Внаслідок атаки постраждали цивільне підприємство та приватні будинки - розповів Борисенко.

Він уточнив, що за медичною допомогою звернулося три людини.

Нагадаємо

Харків у ніч на вівторок, 24 червня, опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, один із прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки.

Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі