Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Харків 24 червня постраждала щонайменше одна людина. Пошкоджено скління вікон у будинку та цивільне підприємство; є також інформація про влучання на територію приватного будинку.
Внаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на вівторок, 24 червня, постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Також, за його словами, у Немишлянському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в землю пошкоджено скління вікон в будинку.
Ще один ворожий безпілотник було виявлено у Немишлянському районі Харкова. За попередньою інформацією, БпЛА не здетонував
У свою чергу міський голова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію і додав, що під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство.
На місці влучання по цивільному підприємству пожежа. ... У бік міста ще йдуть ворожі безпілотники
Крім того, за його словами, є інформація про влучання на територію приватного будинку. Мер також поінформував, що у бік міста йде нова група "шахедів".
Нагадаємо
Харків у ніч на вівторок, 24 червня, опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, один із прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки.
Масована атака рф дронами на Харків та передмістя: уже четверо постраждалих20.06.25, 08:29 • 3820 переглядiв