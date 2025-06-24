Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на вторник, 24 июня, пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, в Немышлянском районе в результате попадания вражеского БпЛА в землю повреждено остекление окон в доме.

Еще один вражеский беспилотник был обнаружен в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, БпЛА не сдетонировал - рассказал Синегубов.

В свою очередь мэр Игорь Терехов подтвердил эту информацию и добавил, что под атакой вражеских беспилотников было гражданское предприятие.

На месте попадания по гражданскому предприятию пожар. ... В сторону города еще идут вражеские беспилотники - предупредил Терехов.

Кроме того, по его словам, есть информация о попадании на территорию частного дома. Мэр также сообщил, что в сторону города идет новая группа "шахедов".

Напомним

Харьков в ночь на вторник, 24 июня, оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты окна.

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