Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Харьков 24 июня пострадал по меньшей мере один человек. Повреждено остекление окон в доме и гражданское предприятие; есть также информация о попадании на территорию частного дома.
В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на вторник, 24 июня, пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, в Немышлянском районе в результате попадания вражеского БпЛА в землю повреждено остекление окон в доме.
Еще один вражеский беспилотник был обнаружен в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, БпЛА не сдетонировал
В свою очередь мэр Игорь Терехов подтвердил эту информацию и добавил, что под атакой вражеских беспилотников было гражданское предприятие.
На месте попадания по гражданскому предприятию пожар. ... В сторону города еще идут вражеские беспилотники
Кроме того, по его словам, есть информация о попадании на территорию частного дома. Мэр также сообщил, что в сторону города идет новая группа "шахедов".
Напомним
Харьков в ночь на вторник, 24 июня, оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты окна.
Массированная атака рф дронами на Харьков и пригород: уже четверо пострадавших20.06.25, 08:29 • 3820 просмотров