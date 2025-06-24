Харків під атакою ворожих безпілотників: у місті пролунали кілька вибухів
Київ • УНН
Харків у ніч на 24 червня зазнав масованої атаки ворожих безпілотників, зафіксовано вибухи. Міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари, попередньо "прильоти" зафіксовано в Немишлянському районі.
Харків у ніч на вівторок, 24 червня, опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
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За його словами, Харків атакований ворожим БпЛА, у місті пролунав вибух.
За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотники - будьте обережні!
Згодом він повідомив про ще один вибух у Харкові і зазначив, що атака ворожими безпілотниками на місто з повітря триває.
Попередньо, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходило
У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію.
В деяких районах Харкова було чутно вибух. Над містом фіксують ворожий безпілотник. Перебувайте в укриттях
Він уточнив, що попередньо, "приліт" ворожих БпЛА зафіксовано в Немишлянському районі Харкова.
Нагадаємо
В ніч на 20 червня Харків та передмістя зазнали атаки російських військ дронами, виникли пожежі. Поранень зазнали 4 людин, в тому числі двоє неповнолітніх.
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