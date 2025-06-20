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Масована атака рф дронами на Харків та передмістя: уже четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 2058 перегляди

Харків та передмістя зазнали масованої атаки дронів у ніч на 20 червня. Постраждали 4 людини, зокрема двоє неповнолітніх. Сталося 4 пожежі, загорілися багатоквартирні будинки та ангари.

Масована атака рф дронами на Харків та передмістя: уже четверо постраждалих

Харків та передмістя вночі зазнали атаки російських військ дронами, виникли пожежі, відомо про 4 постраждалих людей, у тому числі двох неповнолітніх, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У ніч проти 20 червня ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по місту Харків та передмістю", - зазначили у ДСНС у соцмережах.

Під удари, як вказано, потрапили Шевченківський, Основ'янський райони обласного центу та Харківський район області.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років

- повідомили у ДСНС.

Внаслідок влучань, за даними ДСНС, сталося загоряння на 4 локаціях. Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 кв. м, конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 кв. м, 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 кв. м.

Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

Нічна атака на Україну: з'явилися кадри наслідків ударів по Одесі та Харкову20.06.25, 02:45 • 33008 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Україна
Харків
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