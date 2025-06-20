Массированная атака рф дронами на Харьков и пригород: уже четверо пострадавших
Киев • УНН
Харьков и пригород подверглись массированной атаке дронов в ночь на 20 июня. Пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Произошло 4 пожара, загорелись многоквартирные дома и ангары.
Харьков и пригород в ночь на пятницу подверглись атаке российских войск дронами, возникли пожары, известно о 4 пострадавших людях, в том числе двоих несовершеннолетних, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 20 июня враг совершил массированную атаку ударными беспилотниками по городу Харьков и пригороду", - указали в ГСЧС в соцсетях.
Под удары, как указано, попали Шевченковский, Основянский районы областного центра и Харьковский район области.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 4 гражданских человека, из которых двое несовершеннолетних девушек возрастом 12 и 17 лет
В результате попаданий, по данным ГСЧС, произошло возгорание на 4 локациях. Горела крыша 6-этажного недостроенного здания на площади 1000 кв. м, конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10 кв. м, 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 кв. м.
Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову20.06.25, 02:45 • 32326 просмотров