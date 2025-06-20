Массированная атака рф дронами на Харьков и пригород: уже четверо пострадавших

Харьков и пригород в ночь на пятницу подверглись атаке российских войск дронами, возникли пожары, известно о 4 пострадавших людях, в том числе двоих несовершеннолетних, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 20 июня враг совершил массированную атаку ударными беспилотниками по городу Харьков и пригороду", - указали в ГСЧС в соцсетях.

Под удары, как указано, попали Шевченковский, Основянский районы областного центра и Харьковский район области.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 4 гражданских человека, из которых двое несовершеннолетних девушек возрастом 12 и 17 лет - сообщили в ГСЧС.

В результате попаданий, по данным ГСЧС, произошло возгорание на 4 локациях. Горела крыша 6-этажного недостроенного здания на площади 1000 кв. м, конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10 кв. м, 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 кв. м.

Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.

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