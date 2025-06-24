Харьков под атакой вражеских беспилотников: в городе прогремели несколько взрывов
Киев • УНН
Харьков в ночь на 24 июня подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, зафиксированы взрывы. Мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили удары, предварительно "прилеты" зафиксированы в Немышлянском районе.
Харьков в ночь на вторник, 24 июня, оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Детали
По его словам, Харьков атакован вражеским БПЛА, в городе прогремел взрыв.
По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники - будьте осторожны!
Впоследствии он сообщил о еще одном взрыве в Харькове и отметил, что атака вражескими беспилотниками на город с воздуха продолжается.
Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, возле больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала
В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил эту информацию.
В некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Над городом фиксируют вражеский беспилотник. Находитесь в укрытиях
Он уточнил, что предварительно, "прилет" вражеских БПЛА зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.
Напомним
В ночь на 20 июня Харьков и пригород подверглись атаке российских войск дронами, возникли пожары. Ранения получили 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних.
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