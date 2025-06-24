Харьков под ударом: вражеская "Герань-2" атаковала город, есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
Харьков подвергся массированной атаке БпЛА "Герань-2" ночью 24 июня, пострадали Немышлянский и Салтовский районы. В результате ударов повреждены гражданское предприятие и частные дома, три человека обратились за медицинской помощью.
Харьковская областная прокуратура показала последствия попадания БпЛА "Герань-2" по территории Салтовского и Немышлянского районов областного центра. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам начальника местного управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартака Борисенко, российские военные, начиная с 2:00 ночи, совершили очередную массированную атаку на город Харьков.
Под ударами оказались Немышлянский и Салтовский районы города. В результате атаки пострадали гражданское предприятие и частные дома
Он уточнил, что за медицинской помощью обратились три человека.
Напомним
Харьков в ночь на вторник, 24 июня, оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла.
Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие24.06.25, 03:20 • 1114 просмотров