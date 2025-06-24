Харьков под ударом: вражеская "Герань-2" атаковала город, есть пострадавшие и разрушения

Харьковская областная прокуратура показала последствия попадания БпЛА "Герань-2" по территории Салтовского и Немышлянского районов областного центра. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам начальника местного управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартака Борисенко, российские военные, начиная с 2:00 ночи, совершили очередную массированную атаку на город Харьков.

Под ударами оказались Немышлянский и Салтовский районы города. В результате атаки пострадали гражданское предприятие и частные дома - рассказал Борисенко.

Он уточнил, что за медицинской помощью обратились три человека.

Напомним

Харьков в ночь на вторник, 24 июня, оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла.

Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие