Ворог вдарив сімома "Шахедами" по Харкову: що відомо

В ніч на середу, 25 червня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, ворог вдарив по місту безпілотниками.

"Шахеди" атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні! - написав Терехов.

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо – влучання БпЛА в одному з районів Харкова. У небі ще фіксуємо рух ворожих безпілотників! ... Ворог завдав щонайменше семи ударів по місту - повідомив Синєгубов.

Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях. За його словами, інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 24 червня, Харків зазнав масованої атаки БпЛА "Герань-2". Постраждали Немишлянський та Салтівський райони міста. Внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою.

Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі