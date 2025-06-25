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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 22480 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Ворог вдарив сімома "Шахедами" по Харкову: що відомо

Київ • УНН

 • 486 перегляди

25 червня Харків знову зазнав атаки російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по цивільному підприємству в Київському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, мешканців закликали залишатися в укриттях.

Ворог вдарив сімома "Шахедами" по Харкову: що відомо

В ніч на середу, 25 червня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог вдарив по місту безпілотниками.

"Шахеди" атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні!

- написав Терехов.

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо – влучання БпЛА в одному з районів Харкова. У небі ще фіксуємо рух ворожих безпілотників! ... Ворог завдав щонайменше семи ударів по місту

- повідомив Синєгубов.

Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях. За його словами, інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 24 червня, Харків зазнав масованої атаки БпЛА "Герань-2". Постраждали Немишлянський та Салтівський райони міста. Внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою.

Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі24.06.25, 03:20 • 2906 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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