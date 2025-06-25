Ворог вдарив сімома "Шахедами" по Харкову: що відомо
Київ • УНН
25 червня Харків знову зазнав атаки російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по цивільному підприємству в Київському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, мешканців закликали залишатися в укриттях.
В ніч на середу, 25 червня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, ворог вдарив по місту безпілотниками.
"Шахеди" атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні!
Цю інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Попередньо – влучання БпЛА в одному з районів Харкова. У небі ще фіксуємо рух ворожих безпілотників! ... Ворог завдав щонайменше семи ударів по місту
Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях. За його словами, інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 24 червня, Харків зазнав масованої атаки БпЛА "Герань-2". Постраждали Немишлянський та Салтівський райони міста. Внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою.
Атака дронів на Харків: ворог влучив по цивільному підприємству та приватному будинку, є постраждалі24.06.25, 03:20 • 2906 переглядiв