Враг ударил семью "Шахедами" по Харькову: что известно

В ночь на среду, 25 июня, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг ударил по городу беспилотниками.

"Шахеды" атакуют Харьков, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе. В воздухе еще несколько вражеских беспилотников, будьте осторожны! - написал Терехов.

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Предварительно – попадание БпЛА в одном из районов Харькова. В небе еще фиксируем движение вражеских беспилотников! ... Враг нанес минимум семь ударов по городу - сообщил Синегубов.

Он призвал жителей города находиться в укрытиях. По его словам, информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается.

Напомним

В ночь на вторник, 24 июня, Харьков подвергся массированной атаке БпЛА "Герань-2". Пострадали Немышлянский и Салтовский районы города. В результате ударов повреждены гражданское предприятие и частные дома, три человека обратились за медицинской помощью.

Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие