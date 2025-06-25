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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Враг ударил семью "Шахедами" по Харькову: что известно

Киев • УНН

 • 390 просмотра

25 июня Харьков снова подвергся атаке российских беспилотников. Городской голова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили удары по гражданскому предприятию в Киевском районе. Информация о пострадавших уточняется, жителей призвали оставаться в укрытиях.

Враг ударил семью "Шахедами" по Харькову: что известно

В ночь на среду, 25 июня, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг ударил по городу беспилотниками.

"Шахеды" атакуют Харьков, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе. В воздухе еще несколько вражеских беспилотников, будьте осторожны!

- написал Терехов.

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Предварительно – попадание БпЛА в одном из районов Харькова. В небе еще фиксируем движение вражеских беспилотников! ... Враг нанес минимум семь ударов по городу

- сообщил Синегубов.

Он призвал жителей города находиться в укрытиях. По его словам, информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается.

Напомним

В ночь на вторник, 24 июня, Харьков подвергся массированной атаке БпЛА "Герань-2". Пострадали Немышлянский и Салтовский районы города. В результате ударов повреждены гражданское предприятие и частные дома, три человека обратились за медицинской помощью.

Атака дронов на Харьков: враг попал по гражданскому предприятию и частному дому, есть пострадавшие24.06.25, 03:20 • 2904 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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