В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно

В Одесской области ночью российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 25 июня ночью вооруженные силы рф осуществили атаку БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Измаильского района Одесской области.

"Под ударом была Вилковская громада. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атаки разрушены помещения частного предприятия, уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника. К счастью, люди не пострадали", - сообщил Кипер в Telegram.

В прокуратуре уточнили, что в результате атаки "повреждены складские помещения частного предприятия, сельскохозяйственное оборудование и техника".

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