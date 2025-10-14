ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону

Угрупування ХАМАС 13 жовтня разом із 19-ма ізраїльськими заручниками звільнило українця Максима Харкіна, який потрапив у полон 7 жовтня 2023 року. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Деталі

Зазначається, що Харкін прибув до медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері після 738 днів у полоні.

Їхнє повернення додому – це складний та емоційний процес, який викликає сильні почуття надії, болю та втрати серед родин повернених полонених, сімей, які втратили близьких, та широкої громадськості - йдеться у повідомленні.

Довідково

Максим Харкін народився в Донецьку, тривалий час жив в Ізраїлі, а згодом отримав паспорт рф. У полон ХАМАС чоловік потрапив у перший день масштабного нападу бойовиків на музичний фестиваль NOVA 7 жовтня 2023 року. Максим відвідував фестиваль із другом та його дружиною, обох потім знайшли мертвими.

В колишнього заручника є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна й п'ятирічна донька Моніка, які живуть у росії.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС і сподівається на їх швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань.

