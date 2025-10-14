ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону

$41.600.10
13 жовтня, 19:08 • 13844 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 23811 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 21544 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 26420 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 23463 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18914 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 17047 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12943 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13757 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13520 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Шлюб за розрахунком у $25000 доларів, а потім - за кордон: на Волині викрито схему втечі військовозобов'язаних 13 жовтня, 17:11 • 7550 перегляди
Зеленська зустрілася з високою представницею ЄС: обговорили підтримку українських дітей13 жовтня, 17:44 • 4188 перегляди
Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" НаконечнийPhotoVideo13 жовтня, 18:18 • 10257 перегляди
Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови КМДА13 жовтня, 19:25 • 6482 перегляди
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ22:24 • 10627 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 30956 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 30853 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 39886 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 37431 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 42446 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 15336 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 19439 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 21771 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 22002 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 49778 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

13 жовтня ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна, який потрапив у полон 7 жовтня 2023 року. Він прибув до медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері.

ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону

Угрупування ХАМАС 13 жовтня разом із 19-ма ізраїльськими заручниками звільнило українця Максима Харкіна, який потрапив у полон 7 жовтня 2023 року. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Деталі

Зазначається, що Харкін прибув до медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері після 738 днів у полоні.

Їхнє повернення додому – це складний та емоційний процес, який викликає сильні почуття надії, болю та втрати серед родин повернених полонених, сімей, які втратили близьких, та широкої громадськості

- йдеться у повідомленні.

Довідково

Максим Харкін народився в Донецьку, тривалий час жив в Ізраїлі, а згодом отримав паспорт рф. У полон ХАМАС чоловік потрапив у перший день масштабного нападу бойовиків на музичний фестиваль NOVA 7 жовтня 2023 року. Максим відвідував фестиваль із другом та його дружиною, обох потім знайшли мертвими.

В колишнього заручника є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна й п'ятирічна донька Моніка, які живуть у росії.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС і сподівається на їх швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань.

Вадим Хлюдзинський

