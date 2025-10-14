$41.600.10
13 октября, 19:08
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

13 октября ХАМАС освободил украинца Максима Харкина, который попал в плен 7 октября 2023 года. Он прибыл в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере.

ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена

Группировка ХАМАС 13 октября вместе с 19 израильскими заложниками освободила украинца Максима Харкина, попавшего в плен 7 октября 2023 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля.

Подробности

Отмечается, что Харкин прибыл в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере после 738 дней в плену.

Их возвращение домой – это сложный и эмоциональный процесс, который вызывает сильные чувства надежды, боли и потери среди семей возвращенных пленных, семей, потерявших близких, и широкой общественности

- говорится в сообщении.

Справка

Максим Харкин родился в Донецке, долгое время жил в Израиле, а затем получил паспорт РФ. В плен ХАМАС мужчина попал в первый день масштабного нападения боевиков на музыкальный фестиваль NOVA 7 октября 2023 года. Максим посещал фестиваль с другом и его женой, обоих потом нашли мертвыми.

У бывшего заложника есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины приветствовало освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеется на их быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий.

Израилю переданы все 20 освобожденных заложников ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2626 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираНаши за границей
Израиль