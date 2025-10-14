ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена
Киев • УНН
13 октября ХАМАС освободил украинца Максима Харкина, который попал в плен 7 октября 2023 года. Он прибыл в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере.
Группировка ХАМАС 13 октября вместе с 19 израильскими заложниками освободила украинца Максима Харкина, попавшего в плен 7 октября 2023 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля.
Подробности
Отмечается, что Харкин прибыл в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере после 738 дней в плену.
Их возвращение домой – это сложный и эмоциональный процесс, который вызывает сильные чувства надежды, боли и потери среди семей возвращенных пленных, семей, потерявших близких, и широкой общественности
Справка
Максим Харкин родился в Донецке, долгое время жил в Израиле, а затем получил паспорт РФ. В плен ХАМАС мужчина попал в первый день масштабного нападения боевиков на музыкальный фестиваль NOVA 7 октября 2023 года. Максим посещал фестиваль с другом и его женой, обоих потом нашли мертвыми.
У бывшего заложника есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.
Напомним
Министерство иностранных дел Украины приветствовало освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеется на их быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий.
Израилю переданы все 20 освобожденных заложников ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2626 просмотров