ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена

Группировка ХАМАС 13 октября вместе с 19 израильскими заложниками освободила украинца Максима Харкина, попавшего в плен 7 октября 2023 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля.

Подробности

Отмечается, что Харкин прибыл в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере после 738 дней в плену.

Их возвращение домой – это сложный и эмоциональный процесс, который вызывает сильные чувства надежды, боли и потери среди семей возвращенных пленных, семей, потерявших близких, и широкой общественности - говорится в сообщении.

Справка

Максим Харкин родился в Донецке, долгое время жил в Израиле, а затем получил паспорт РФ. В плен ХАМАС мужчина попал в первый день масштабного нападения боевиков на музыкальный фестиваль NOVA 7 октября 2023 года. Максим посещал фестиваль с другом и его женой, обоих потом нашли мертвыми.

У бывшего заложника есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины приветствовало освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеется на их быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий.

