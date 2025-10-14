$41.600.10
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС

Київ • УНН

МЗС України вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС. Україна підтримує міжнародні зусилля з врегулювання близькосхідного конфлікту та сподівається на аналогічний тиск на росію для припинення війни.

"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС

Міністерство закордонних справ України вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС і сподівається на їх швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань. Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників. 

Переконані, що звільнення заручників має стати першим важливим кроком у досягненні остаточних домовленостей з врегулювання близькосхідного конфлікту

- вказується у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що Україна підтверджує свою підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході. 

Відзначаємо ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа в досягненні цієї історичної угоди, а також роль усіх країн, які підтримали її втілення

- наголосили у відомстві.

Як зазначили в МЗС, саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир.

"Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора росію задля припинення вбивств і відновлення безпеки та миру для нашої держави та всієї Європи", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС. Загалом Ізраїлю передано 20 осіб, що завершує звільнення всіх запланованих заручників.

У свою чергу Ізраїль звільнив 1968 палестинських ув'язнених та затриманих, деяких відправили на Західний берег, інших до сектору Газа. Це відбулося в обмін на повернення 20 живих заручників, утримуваних ХАМАС.

"Це зайняло 3000 років": Трамп підписав підсумкову угоду про припинення вогню в Газі

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Україна