"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС
Київ • УНН
МЗС України вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС. Україна підтримує міжнародні зусилля з врегулювання близькосхідного конфлікту та сподівається на аналогічний тиск на росію для припинення війни.
Міністерство закордонних справ України вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС і сподівається на їх швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань. Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників.
Переконані, що звільнення заручників має стати першим важливим кроком у досягненні остаточних домовленостей з врегулювання близькосхідного конфлікту
В МЗС підкреслили, що Україна підтверджує свою підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході.
Відзначаємо ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа в досягненні цієї історичної угоди, а також роль усіх країн, які підтримали її втілення
Як зазначили в МЗС, саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир.
"Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора росію задля припинення вбивств і відновлення безпеки та миру для нашої держави та всієї Європи", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС. Загалом Ізраїлю передано 20 осіб, що завершує звільнення всіх запланованих заручників.
У свою чергу Ізраїль звільнив 1968 палестинських ув'язнених та затриманих, деяких відправили на Західний берег, інших до сектору Газа. Це відбулося в обмін на повернення 20 живих заручників, утримуваних ХАМАС.
