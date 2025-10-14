"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

МИД Украины приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС. Украина поддерживает международные усилия по урегулированию ближневосточного конфликта и надеется на аналогичное давление на Россию для прекращения войны.

Министерство иностранных дел Украины приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеется на их быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает УНН. Детали Отмечается, что Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и считает недопустимым удержание гражданских лиц в качестве заложников. Убеждены, что освобождение заложников должно стать первым важным шагом в достижении окончательных договоренностей по урегулированию ближневосточного конфликта - указывается в сообщении. В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает свою поддержку международных усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Отмечаем ключевую роль миротворческих усилий президента США Дональда Трампа в достижении этого исторического соглашения, а также роль всех стран, поддержавших его воплощение - подчеркнули в ведомстве. Как отметили в МИД, именно такая дипломатия силы и решимости способна завершать войны и восстанавливать мир. "Мы надеемся, что и в случае российской войны против Украины может быть применено достаточное международное давление на государство-агрессора Россию для прекращения убийств и восстановления безопасности и мира для нашего государства и всей Европы", - резюмировали в МИД. Напомним Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности подтвердили передачу второй группы из 13 освобожденных заложников ХАМАС. В общей сложности Израилю передано 20 человек, что завершает освобождение всех запланированных заложников. В свою очередь Израиль освободил 1968 палестинских заключенных и задержанных, некоторых отправили на Западный берег, других в сектор Газа. Это произошло в обмен на возвращение 20 живых заложников, удерживаемых ХАМАС. "Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе