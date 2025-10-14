$41.600.10
19:08 • 10800 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46 • 16973 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 17607 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 22894 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 20575 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 18267 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16624 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12823 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13634 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13447 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

Киев • УНН

 • 102 просмотра

МИД Украины приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС. Украина поддерживает международные усилия по урегулированию ближневосточного конфликта и надеется на аналогичное давление на Россию для прекращения войны.

"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Украины приветствует освобождение последней группы израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и надеется на их быстрое восстановление после пережитых нечеловеческих страданий. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и считает недопустимым удержание гражданских лиц в качестве заложников.

Убеждены, что освобождение заложников должно стать первым важным шагом в достижении окончательных договоренностей по урегулированию ближневосточного конфликта

- указывается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает свою поддержку международных усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

Отмечаем ключевую роль миротворческих усилий президента США Дональда Трампа в достижении этого исторического соглашения, а также роль всех стран, поддержавших его воплощение

- подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, именно такая дипломатия силы и решимости способна завершать войны и восстанавливать мир.

"Мы надеемся, что и в случае российской войны против Украины может быть применено достаточное международное давление на государство-агрессора Россию для прекращения убийств и восстановления безопасности и мира для нашего государства и всей Европы", - резюмировали в МИД.

Напомним

Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности подтвердили передачу второй группы из 13 освобожденных заложников ХАМАС. В общей сложности Израилю передано 20 человек, что завершает освобождение всех запланированных заложников.

В свою очередь Израиль освободил 1968 палестинских заключенных и задержанных, некоторых отправили на Западный берег, других в сектор Газа. Это произошло в обмен на возвращение 20 живых заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе13.10.25, 20:10 • 2354 просмотра

Вадим Хлюдзинский

