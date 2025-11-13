Кенія заявляє, що понад 200 її громадян воюють на боці рф у війні в Україні
Київ • УНН
МЗС Кенії повідомило, що понад 200 кенійців воюють за росію, а вербувальні мережі активні в обох країнах. Деяким новобранцям обіцяли до $18 000, а 21 кенійця, яких готували до відправлення на війну, було врятовано.
Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії у війні проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Кенії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У кенійському дипломатичному відомстві наголосили, що вербування в росії розширилося, і тепер до нього входять громадяни Африки, зокрема кенійці.
Понад 200 кенійців, можливо, вступили до лав російської армії... вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в росії
У МЗС Кенії наголосили, що вербування в росії розширилося, і тепер до нього входять громадяни Африки, зокрема кенійці.
За даними міністерства, посольство Кенії в москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до $18 000 на покриття витрат на візи, проїзд і проживання.
У вересні під час рейду служби безпеки поблизу столиці Кенії Найробі було врятовано 21 кенійця, якого, за даними міністерства, готували до відправлення на війну. Одну особу було заарештовано, їй загрожує кримінальне переслідування у зв'язку з інцидентом.
Міністерство заявило, що врятованих "ввели в оману" щодо характеру їхньої роботи – їх завербували для нібито небойових ролей, таких як складання безпілотників, робота з хімікатами й фарбування.
Нагадаємо
У вересні уряд Кенії розпочав розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Це сталося після того, як кенійський спортсмен, обманом підписавши контракт з міноборони рф, потрапив у полон до ЗСУ на Харківщині.