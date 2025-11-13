Кения заявляет, что более 200 ее граждан воюют на стороне рф в войне в Украине

Более 200 граждан Кении воюют на стороне россии в войне против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кении. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В кенийском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вербовка в россии расширилась, и теперь в нее входят граждане Африки, в том числе кенийцы.

Более 200 кенийцев, возможно, вступили в ряды российской армии... вербовочные сети все еще активны как в Кении, так и в россии - говорится в заявлении.

В МИД Кении подчеркнули, что вербовка в россии расширилась, и теперь в нее входят граждане Африки, в том числе кенийцы.

По данным министерства, посольство Кении в москве зафиксировало ранения среди некоторых новобранцев, которым якобы обещали до $18 000 на покрытие расходов на визы, проезд и проживание.

В сентябре во время рейда службы безопасности вблизи столицы Кении Найроби был спасен 21 кениец, которого, по данным министерства, готовили к отправке на войну. Один человек был арестован, ему грозит уголовное преследование в связи с инцидентом.

Министерство заявило, что спасенных "ввели в заблуждение" относительно характера их работы – их завербовали для якобы небоевых ролей, таких как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.

Напомним

В сентябре правительство Кении начало расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Это произошло после того, как кенийский спортсмен, обманом подписав контракт с минобороны рф, попал в плен к ВСУ на Харьковщине.