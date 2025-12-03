Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 5082 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 11044 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 15083 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 14445 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 19458 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20847 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23269 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29001 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36646 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30362 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Ексклюзиви
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 15787 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 10606 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 25694 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 13192 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 16936 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 15088 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 25919 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 46311 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 49224 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 58307 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 57756 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 60061 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114880 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88523 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104243 перегляди
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ціни на канадську нафту опустилися до найнижчого рівня відносно американського еталону з березня 2025 року. Падіння спричинене зростанням видобутку в Альберті на тлі глобального надлишку сировини та сповільнення світового попиту.

Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Ціни на канадську сиру нафту впали до найнижчого рівня відносно американського еталону з березня 2025 року. Це падіння спричинене зростанням видобутку в Альберті на тлі глобального надлишку сировини та сповільнення світового попиту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок ціна на нафту Western Canadian Select (WCS), що торгується в Альберті, впала на $13 нижче ціни на West Texas Intermediate (WTI). Це найбільша знижка з березня, коли адміністрація Трампа ненадовго запровадила 10% мита на канадську нафту. Навіть на узбережжі Мексиканської затоки США канадська важка нафта торгується зі знижкою $4,55 до WTI, що є найбільшою різницею з січня.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 2662 перегляди

Зростання видобутку

Після сезонного технічного обслуговування видобуток в Альберті відновився, що призвело до повернення до нормування найбільшої системи експортних трубопроводів.

Зростання канадського видобутку створює додатковий тиск на світовий ринок, де спостерігається перший великий надлишок сировини з 2020 року. Ф'ючерси на американську нафту вже торгуються нижче $60 за барель.

Вплив політики 

Сповільнення попиту пов'язане з тарифами президента Дональда Трампа, які тиснуть на світову економіку, а також зі спадом на ринку нерухомості та низькими споживчими витратами в Китаї.

Головний виконавчий директор Trans Mountain Corp. Марк Макі також заявив, що обсяги на розширеному Трансгірському трубопроводі очікують зниження через накопичення великих обсягів нафти, що зберігається на танкерах по всьому світу.

Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України03.12.25, 08:24 • 3076 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Bloomberg
Дональд Трамп
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки