Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg

Фото: Bloomberg

Ціни на канадську сиру нафту впали до найнижчого рівня відносно американського еталону з березня 2025 року. Це падіння спричинене зростанням видобутку в Альберті на тлі глобального надлишку сировини та сповільнення світового попиту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок ціна на нафту Western Canadian Select (WCS), що торгується в Альберті, впала на $13 нижче ціни на West Texas Intermediate (WTI). Це найбільша знижка з березня, коли адміністрація Трампа ненадовго запровадила 10% мита на канадську нафту. Навіть на узбережжі Мексиканської затоки США канадська важка нафта торгується зі знижкою $4,55 до WTI, що є найбільшою різницею з січня.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

Зростання видобутку

Після сезонного технічного обслуговування видобуток в Альберті відновився, що призвело до повернення до нормування найбільшої системи експортних трубопроводів.

Зростання канадського видобутку створює додатковий тиск на світовий ринок, де спостерігається перший великий надлишок сировини з 2020 року. Ф'ючерси на американську нафту вже торгуються нижче $60 за барель.

Вплив політики

Сповільнення попиту пов'язане з тарифами президента Дональда Трампа, які тиснуть на світову економіку, а також зі спадом на ринку нерухомості та низькими споживчими витратами в Китаї.

Головний виконавчий директор Trans Mountain Corp. Марк Макі також заявив, що обсяги на розширеному Трансгірському трубопроводі очікують зниження через накопичення великих обсягів нафти, що зберігається на танкерах по всьому світу.

Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України