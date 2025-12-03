Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg

Фото: Bloomberg

Цены на канадскую сырую нефть упали до самого низкого уровня по отношению к американскому эталону с марта 2025 года. Это падение вызвано ростом добычи в Альберте на фоне глобального избытка сырья и замедления мирового спроса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Во вторник цена на нефть Western Canadian Select (WCS), торгующуюся в Альберте, упала на $13 ниже цены на West Texas Intermediate (WTI). Это самая большая скидка с марта, когда администрация Трампа ненадолго ввела 10% пошлину на канадскую нефть. Даже на побережье Мексиканского залива США канадская тяжелая нефть торгуется со скидкой $4,55 к WTI, что является самой большой разницей с января.

Рост добычи

После сезонного технического обслуживания добыча в Альберте возобновилась, что привело к возвращению к нормированию крупнейшей системы экспортных трубопроводов.

Рост канадской добычи создает дополнительное давление на мировой рынок, где наблюдается первый крупный избыток сырья с 2020 года. Фьючерсы на американскую нефть уже торгуются ниже $60 за баррель.

Влияние политики

Замедление спроса связано с тарифами президента Дональда Трампа, которые давят на мировую экономику, а также со спадом на рынке недвижимости и низкими потребительскими расходами в Китае.

Главный исполнительный директор Trans Mountain Corp. Марк Маки также заявил, что объемы на расширенном Трансгорном трубопроводе ожидают снижения из-за накопления больших объемов нефти, хранящейся на танкерах по всему миру.

