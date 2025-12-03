Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 5110 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 11070 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 15121 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 14469 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 19474 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20853 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23274 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29004 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36652 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30364 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 15787 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 10606 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 25694 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 13192 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 16936 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 15106 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 25934 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 46319 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 49228 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 58315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Индия
Китай
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 57763 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 60069 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114885 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88528 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 104247 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
Золото

Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Цены на канадскую нефть опустились до самого низкого уровня относительно американского эталона с марта 2025 года. Падение вызвано ростом добычи в Альберте на фоне глобального избытка сырья и замедления мирового спроса.

Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Цены на канадскую сырую нефть упали до самого низкого уровня по отношению к американскому эталону с марта 2025 года. Это падение вызвано ростом добычи в Альберте на фоне глобального избытка сырья и замедления мирового спроса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Во вторник цена на нефть Western Canadian Select (WCS), торгующуюся в Альберте, упала на $13 ниже цены на West Texas Intermediate (WTI). Это самая большая скидка с марта, когда администрация Трампа ненадолго ввела 10% пошлину на канадскую нефть. Даже на побережье Мексиканского залива США канадская тяжелая нефть торгуется со скидкой $4,55 к WTI, что является самой большой разницей с января.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 2662 просмотра

Рост добычи

После сезонного технического обслуживания добыча в Альберте возобновилась, что привело к возвращению к нормированию крупнейшей системы экспортных трубопроводов.

Рост канадской добычи создает дополнительное давление на мировой рынок, где наблюдается первый крупный избыток сырья с 2020 года. Фьючерсы на американскую нефть уже торгуются ниже $60 за баррель.

Влияние политики 

Замедление спроса связано с тарифами президента Дональда Трампа, которые давят на мировую экономику, а также со спадом на рынке недвижимости и низкими потребительскими расходами в Китае.

Главный исполнительный директор Trans Mountain Corp. Марк Маки также заявил, что объемы на расширенном Трансгорном трубопроводе ожидают снижения из-за накопления больших объемов нефти, хранящейся на танкерах по всему миру.

Нефть подешевела на фоне наблюдения рынков за мирными усилиями рф и Украины03.12.25, 08:24 • 3076 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединённые Штаты