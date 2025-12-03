Нефть подешевела на фоне наблюдения рынков за мирными усилиями РФ и Украины

Цены на нефть в среду снижались вторую сессию подряд на фоне того, как трейдеры ожидали результатов российско-украинских мирных переговоров, которые могут увеличить предложение, а опасения относительно потенциального избытка нефти усилились на фоне роста запасов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Впоследствии цены стабилизировались: нефть марки Brent выросла на 2 цента, или 0,03%, до $62,47 к 04:27 по Гринвичу (06:27 по Киеву). В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3 цента, или на 0,05%, до $58,67.

"Слабость сохраняется, несмотря на продолжающиеся украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, москва предупреждает, что может начать наносить удары по судам стран, поддерживающих Украину", – говорится в заметке аналитиков ING, опубликованной в среду.

Аналитики отметили, что цена нефти марки Brent находится на самом низком уровне с октября.

В российском правительстве заявили в среду, что россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению по Украине после пятичасовой встречи главы кремля владимира путина и высокопоставленных представителей президента США Дональда Трампа.

Нефтяные рынки ожидают результатов переговоров, чтобы понять, может ли соглашение привести к снятию санкций с российских компаний, включая крупные нефтяные компании "роснефть" и "лукойл", что позволило бы разгрузить ограниченные поставки нефти.

Обвинения путина во вторник в том, что европейские государства препятствуют попыткам США положить конец войне, выдвигая предложения, которые, как они знали, будут "абсолютно неприемлемыми" для москвы, усилили опасения, что поставки из россии по-прежнему будут ограничены такими покупателями, как Китай и Индия, поскольку переговоры могут не привести к соглашению.

Тони Сикамор, аналитик рынка IG, отметил в своей заметке, что, несмотря на опасения по поводу безрезультатности переговоров, "опасения по поводу избыточного предложения и слабого спроса продолжают оказывать давление на цену нефти, которая должна оставаться выше уровня поддержки в середине $50, чтобы избежать более глубокого падения".

Источники сообщили во вторник, что Каспийский трубопроводный консорциум, который транспортирует нефть из россии и Казахстана, намерен досрочно завершить ремонт своего третьего одноточечного причала в Черном море, стремясь восстановить полную мощность экспорта нефти после атаки беспилотников на один из других причалов.

Рост запасов нефти в США также усилил опасения по поводу избытка нефти. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе, пишет издание со ссылкой на источники.

