Нефть подешевела на фоне наблюдения рынков за мирными усилиями РФ и Украины

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 8898 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 14697 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 15171 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 27398 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 66214 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 45771 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 36831 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33102 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58906 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55606 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот2 декабря, 20:53 • 3844 просмотра
Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне2 декабря, 21:01 • 10033 просмотра
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 5488 просмотра
Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часовPhotoVideo2 декабря, 21:55 • 3948 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 11585 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 1754 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 26814 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 36665 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 35068 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 36011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Марк Рютте
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 47375 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49584 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 105345 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79637 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95559 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Нефть марки Brent
T-72

Нефть подешевела на фоне наблюдения рынков за мирными усилиями РФ и Украины

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Цены на нефть снижались вторую сессию подряд из-за ожидания результатов российско-украинских мирных переговоров. Это может увеличить предложение и усилить опасения по поводу избытка нефти на фоне роста запасов.

Нефть подешевела на фоне наблюдения рынков за мирными усилиями РФ и Украины

Цены на нефть в среду снижались вторую сессию подряд на фоне того, как трейдеры ожидали результатов российско-украинских мирных переговоров, которые могут увеличить предложение, а опасения относительно потенциального избытка нефти усилились на фоне роста запасов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Впоследствии цены стабилизировались: нефть марки Brent выросла на 2 цента, или 0,03%, до $62,47 к 04:27 по Гринвичу (06:27 по Киеву). В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3 цента, или на 0,05%, до $58,67.

"Слабость сохраняется, несмотря на продолжающиеся украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, москва предупреждает, что может начать наносить удары по судам стран, поддерживающих Украину", – говорится в заметке аналитиков ING, опубликованной в среду.

Аналитики отметили, что цена нефти марки Brent находится на самом низком уровне с октября.

В российском правительстве заявили в среду, что россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению по Украине после пятичасовой встречи главы кремля владимира путина и высокопоставленных представителей президента США Дональда Трампа.

Нефтяные рынки ожидают результатов переговоров, чтобы понять, может ли соглашение привести к снятию санкций с российских компаний, включая крупные нефтяные компании "роснефть" и "лукойл", что позволило бы разгрузить ограниченные поставки нефти.

Обвинения путина во вторник в том, что европейские государства препятствуют попыткам США положить конец войне, выдвигая предложения, которые, как они знали, будут "абсолютно неприемлемыми" для москвы, усилили опасения, что поставки из россии по-прежнему будут ограничены такими покупателями, как Китай и Индия, поскольку переговоры могут не привести к соглашению.

Тони Сикамор, аналитик рынка IG, отметил в своей заметке, что, несмотря на опасения по поводу безрезультатности переговоров, "опасения по поводу избыточного предложения и слабого спроса продолжают оказывать давление на цену нефти, которая должна оставаться выше уровня поддержки в середине $50, чтобы избежать более глубокого падения".

Источники сообщили во вторник, что Каспийский трубопроводный консорциум, который транспортирует нефть из россии и Казахстана, намерен досрочно завершить ремонт своего третьего одноточечного причала в Черном море, стремясь восстановить полную мощность экспорта нефти после атаки беспилотников на один из других причалов.

Рост запасов нефти в США также усилил опасения по поводу избытка нефти. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе, пишет издание со ссылкой на источники.

Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 3434 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Нефть марки Brent
Reuters
Украина