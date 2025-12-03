Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України

Ціни на нафту у середу знижувалися другу сесію поспіль на тлі того, як трейдери очікували на результати російсько-українських мирних переговорів, які можуть збільшити пропозицію, а побоювання щодо потенційного надлишку нафти посилилися на тлі зростання запасів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згодом ціни стабілізувалися: нафта марки Brent зросла на 2 центи, або 0,03%, до $62,47 до 04:27 за Гринвічем (06:27 за Києвом). У той же час, американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 3 центи, або на 0,05%, до $58,67.

"Слабкість зберігається, попри українські атаки, що продовжуються, на російську енергетичну інфраструктуру. Окрім того, москва попереджає, що може почати завдавати ударів по суднах країн, які підтримують Україну", – ідеться у замітці аналітиків ING, опублікованій у середу.

Аналітики зазначили, що ціна нафти марки Brent перебуває на найнижчому рівні з жовтня.

У російському уряді заявили у середу, що росія та США не досягли компромісу щодо можливої ​​мирної угоди щодо України після п'ятигодинної зустрічі глави кремля володимира путіна та високопоставлених представників президента США Дональда Трампа.

Нафтові ринки очікують на результати переговорів, щоб зрозуміти, чи може угода призвести до зняття санкцій з російських компаній, включаючи великі нафтові компанії "роснефть" і "лукойл", що дозволило б розвантажити обмежені поставки нафти.

Звинувачення путіна у вівторок у тому, що європейські держави перешкоджають спробам США покласти край війні, висуваючи пропозиції, які, як вони знали, будуть "абсолютно неприйнятними" для москви, посилили побоювання, що постачання з росії, як і раніше, будуть обмежені такими покупцями, як Китай та Індія, оскільки переговори можуть не призвести до угоди.

Тоні Сікамор, аналітик ринку IG, зазначив у своїй замітці, що, попри побоювання з приводу безрезультатності переговорів, "побоювання з приводу надмірної пропозиції та слабкого попиту продовжують чинити тиск на ціну нафти, яка має залишатися вищою за рівень підтримки в середині $50, щоб уникнути глибшого падіння".

Джерела повідомили у вівторок, що Каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує нафту з росії та Казахстану, має намір достроково завершити ремонт свого третього одноточкового причалу у Чорному морі, прагнучи відновити повну потужність експорту нафти після атаки безпілотників на один із інших причалів.

Зростання запасів нафти в США також посилило побоювання з приводу надлишку нафти. Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти та палива в США зросли минулого тижня, пише видання з посиланням на джерела.

