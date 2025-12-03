Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 8898 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 14696 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 15170 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 27396 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 66213 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45770 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36830 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33101 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58906 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55606 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані чоловік захопив літак: його заарештували після посадки для фейкового дозаправлення, яке придумав хитрий пілот 2 грудня, 20:53 • 3844 перегляди
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні2 грудня, 21:01 • 10033 перегляди
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - ЗеленськийPhoto2 грудня, 21:42 • 5488 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годинPhotoVideo2 грудня, 21:55 • 3948 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 11585 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 1778 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 26825 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 36676 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 35080 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 36023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Марк Рютте
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 47374 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 49583 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 105344 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 79636 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 95558 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Brent
Т-72

Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Ціни на нафту знижувалися другу сесію поспіль через очікування результатів російсько-українських мирних переговорів. Це може збільшити пропозицію та посилити побоювання щодо надлишку нафти на тлі зростання запасів.

Нафта подешевшала на тлі спостереження ринків за мирними зусиллями рф та України

Ціни на нафту у середу знижувалися другу сесію поспіль на тлі того, як трейдери очікували на результати російсько-українських мирних переговорів, які можуть збільшити пропозицію, а побоювання щодо потенційного надлишку нафти посилилися на тлі зростання запасів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згодом ціни стабілізувалися: нафта марки Brent зросла на 2 центи, або 0,03%, до $62,47 до 04:27 за Гринвічем (06:27 за Києвом). У той же час, американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 3 центи, або на 0,05%, до $58,67.

"Слабкість зберігається, попри українські атаки, що продовжуються, на російську енергетичну інфраструктуру. Окрім того, москва попереджає, що може почати завдавати ударів по суднах країн, які підтримують Україну", – ідеться у замітці аналітиків ING, опублікованій у середу.

Аналітики зазначили, що ціна нафти марки Brent перебуває на найнижчому рівні з жовтня.

У російському уряді заявили у середу, що росія та США не досягли компромісу щодо можливої ​​мирної угоди щодо України після п'ятигодинної зустрічі глави кремля володимира путіна та високопоставлених представників президента США Дональда Трампа.

Нафтові ринки очікують на результати переговорів, щоб зрозуміти, чи може угода призвести до зняття санкцій з російських компаній, включаючи великі нафтові компанії "роснефть" і "лукойл", що дозволило б розвантажити обмежені поставки нафти.

Звинувачення путіна у вівторок у тому, що європейські держави перешкоджають спробам США покласти край війні, висуваючи пропозиції, які, як вони знали, будуть "абсолютно неприйнятними" для москви, посилили побоювання, що постачання з росії, як і раніше, будуть обмежені такими покупцями, як Китай та Індія, оскільки переговори можуть не призвести до угоди.

Тоні Сікамор, аналітик ринку IG, зазначив у своїй замітці, що, попри побоювання з приводу безрезультатності переговорів, "побоювання з приводу надмірної пропозиції та слабкого попиту продовжують чинити тиск на ціну нафти, яка має залишатися вищою за рівень підтримки в середині $50, щоб уникнути глибшого падіння".

Джерела повідомили у вівторок, що Каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує нафту з росії та Казахстану, має намір достроково завершити ремонт свого третього одноточкового причалу у Чорному морі, прагнучи відновити повну потужність експорту нафти після атаки безпілотників на один із інших причалів.

Зростання запасів нафти в США також посилило побоювання з приводу надлишку нафти. Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти та палива в США зросли минулого тижня, пише видання з посиланням на джерела.

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської нафти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 3434 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Brent
Reuters
Україна