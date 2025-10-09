Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти
Київ • УНН
Зміни набудуть чинності 16 січня 2026 року та передбачають спрощення отримання посвідок на проживання, продовження строку перебування та скасування деяких довідок.
Кабінет міністрів України спростив процедуру оформлення документів для захисників з числа іноземців і осіб без громадянства. Йдеться не лише про вищезазначених людей, а й членів їхніх родин, повідомляє УНН з посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Деталі
Відповідні зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року - одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.
Дана постанова розроблена в Міністерстві внутрішніх справ України. Документ передбачає наступні зміни:
- право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
- можливість продовження строку перебування в Україні
навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
- скасування вимоги подавати медичні довідки та
довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
- чіткий порядок оскарження рішень про відмову в
імміграції;
- спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів
сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.
Як зазначив Клименко, дані зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця.