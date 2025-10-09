$41.400.09
Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Зміни набудуть чинності 16 січня 2026 року та передбачають спрощення отримання посвідок на проживання, продовження строку перебування та скасування деяких довідок.

Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти

Кабінет міністрів України спростив процедуру оформлення документів для захисників з числа іноземців і осіб без громадянства. Йдеться не лише про вищезазначених людей, а й членів їхніх родин, повідомляє УНН з посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Деталі

Відповідні зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року - одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Дана постанова розроблена в Міністерстві внутрішніх справ України. Документ передбачає наступні зміни:

  • право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
    • можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
      • скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
        • чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;
          • спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

            Як зазначив Клименко, дані зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями.

            Нагадаємо

            Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця.

            Євген Устименко

            СуспільствоПолітика
            Національна гвардія України
            Міністерство внутрішніх справ України
            Верховна Рада України
            Збройні сили України
            Ігор Клименко
            Україна