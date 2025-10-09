Кабмин упростил оформление документов для защитников-неграждан Украины и их семей: когда изменения начнут действовать
Киев • УНН
Изменения вступят в силу 16 января 2026 года и предусматривают упрощение получения видов на жительство, продление срока пребывания и отмену некоторых справок.
Кабинет министров Украины упростил процедуру оформления документов для защитников из числа иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет не только о вышеупомянутых людях, но и членах их семей, сообщает УНН со ссылкой на Министра внутренних дел Игоря Клименко.
Детали
Соответствующие изменения вступят в силу с 16 января 2026 года - одновременно со вступлением в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Данное постановление разработано в Министерстве внутренних дел Украины. Документ предусматривает следующие изменения:
- право на получение временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий;
- возможность продления срока пребывания в Украине
даже после завершения срока действия паспортных документов;
- отмена требования подавать медицинские справки и
справки об отсутствии судимости для определенных категорий лиц;
- четкий порядок обжалования решений об отказе в
иммиграции;
- упрощение получения разрешения на иммиграцию для членов
семей иностранцев, погибших во время службы в Вооруженных Силах, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.
Как отметил Клименко, данные изменения уменьшают бюрократию и гарантируют больше правовых возможностей для тех, кто стоит плечом к плечу с украинцами.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовало 243 народных избранника.