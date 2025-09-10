Ізраїль заявляє, що Європа "помиляється": відповідь на плани фон дер Ляєн обмежити взаємодію з Тель-Авівом

Глава МЗС Ізраїлю, у відповідь на оголошені в Брюсселі плани призупиненити угоду про асоціацію наголосив, що "Європа" цим сигналом "зміцнює ХАМАС". Передає УНН із посиланням на Rai News, EFE та Еuronews.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відповів на наміри ЄС призупинити "двосторонню підтримку" Ізраїлю. Посадовець висловив жаль, зазначивши наступне:

10 вересня Урсула фон дер Ляйєн виступила з доповіддю у Страсбурзі, на якому запропонувала призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Президентка Еврокомісії пообіцяла, що "двостороння допомога та виплати, пов'язані з Угодою про асоціацію з Ізраїлем, будуть призупинені".

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не він, а Нетаньягу ухвалив рішення про завдання Ізраїлем удару по Досі.

Rai News 24 із посиланням на Washington Post:

Дії Ізраїлю викликали одностайне міжнародне засудження, в тому числі різке засудження президента США Дональда Трампа, який вчора ввечері заявив журналістам: "Я не в захваті від ситуації, що склалася. Ми хочемо повернути заручників, але ми не в захваті від того, як все пройшло сьогодні".

Інформовані джерела в Катарі повідомили газеті Washington Post, що раніше цього місяця емірат Перської затоки запросив і отримав конкретні гарантії як від Білого дому, так і від "Моссаду" (служби зовнішньої розвідки Ізраїлю) про те, що він не зазнає нападу, незважаючи на розміщення лідерів палестинських угруповань на своїй території.