Эксклюзив
15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto11:41
Израиль заявляет, что Европа "ошибается": ответ на планы фон дер Ляйен ограничить взаимодействие с Тель-Авивом

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил намерения ЕС приостановить двустороннюю поддержку, назвав это «неприемлемым». Он заявил, что такой сигнал укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке.

Израиль заявляет, что Европа "ошибается": ответ на планы фон дер Ляйен ограничить взаимодействие с Тель-Авивом

Глава МИД Израиля, в ответ на объявленные в Брюсселе планы приостановить соглашение об ассоциации, подчеркнул, что "Европа" этим сигналом "укрепляет ХАМАС". Передает УНН со ссылкой на Rai News, EFE и Euronews.

Детали

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на намерения ЕС приостановить "двустороннюю поддержку" Израиля. Чиновник выразил сожаление, отметив следующее:

  • комментарии Урсулы фон дер Ляйен "печальными";
    • соответствующее поведение между партнерами "недопустимо";

      В который раз Европа посылает неправильный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке

      - подчеркнул израильский министр.

      Контекст

      10 сентября Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, на котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Президент Еврокомиссии пообещала, что "двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены".

      Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. 

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не он, а Нетаньяху принял решение о нанесении Израилем удара по Дохе. 

      Справочно о реакции на атаку в Катаре

      Rai News 24 со ссылкой на Washington Post:

      Действия Израиля вызвали единодушное международное осуждение, в том числе резкое осуждение президента США Дональда Трампа, который вчера вечером заявил журналистам: "Я не в восторге от сложившейся ситуации. Мы хотим вернуть заложников, но мы не в восторге от того, как все прошло сегодня". 

      Информированные источники в Катаре сообщили газете Washington Post, что ранее в этом месяце эмират Персидского залива запросил и получил конкретные гарантии как от Белого дома, так и от "Моссада" (службы внешней разведки Израиля) о том, что он не подвергнется нападению, несмотря на размещение лидеров палестинских группировок на своей территории.

      - говорится в сообщении Rai News.

      Напомним

      ЕС и более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.

      По данным ООН, количество гуманитарной помощи, поступающей в прибрежную зону наземным транспортом и воздушными десантами, остается недостаточным. По данным ООН, по состоянию на 12 августа, около 2,4 миллиона жителей сектора Газа угрожает "всеобщий голод".

      ЦАХАЛ впервые начнет наземные военные операции в центральной части Газы20.07.25, 11:08 • 4704 просмотра

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Израиль
      Организация Объединенных Наций
      Дональд Трамп
      Европейский Союз
      Катар
      Соединённые Штаты
      Урсула фон дер Ляйен