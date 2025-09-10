Израиль заявляет, что Европа "ошибается": ответ на планы фон дер Ляйен ограничить взаимодействие с Тель-Авивом
Киев • УНН
Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил намерения ЕС приостановить двустороннюю поддержку, назвав это «неприемлемым». Он заявил, что такой сигнал укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке.
Глава МИД Израиля, в ответ на объявленные в Брюсселе планы приостановить соглашение об ассоциации, подчеркнул, что "Европа" этим сигналом "укрепляет ХАМАС". Передает УНН со ссылкой на Rai News, EFE и Euronews.
Детали
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на намерения ЕС приостановить "двустороннюю поддержку" Израиля. Чиновник выразил сожаление, отметив следующее:
- комментарии Урсулы фон дер Ляйен "печальными";
- соответствующее поведение между партнерами "недопустимо";
В который раз Европа посылает неправильный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке
Контекст
10 сентября Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, на котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Президент Еврокомиссии пообещала, что "двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены".
Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не он, а Нетаньяху принял решение о нанесении Израилем удара по Дохе.
Справочно о реакции на атаку в Катаре
Rai News 24 со ссылкой на Washington Post:
Действия Израиля вызвали единодушное международное осуждение, в том числе резкое осуждение президента США Дональда Трампа, который вчера вечером заявил журналистам: "Я не в восторге от сложившейся ситуации. Мы хотим вернуть заложников, но мы не в восторге от того, как все прошло сегодня".
Информированные источники в Катаре сообщили газете Washington Post, что ранее в этом месяце эмират Персидского залива запросил и получил конкретные гарантии как от Белого дома, так и от "Моссада" (службы внешней разведки Израиля) о том, что он не подвергнется нападению, несмотря на размещение лидеров палестинских группировок на своей территории.
Напомним
ЕС и более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.
По данным ООН, количество гуманитарной помощи, поступающей в прибрежную зону наземным транспортом и воздушными десантами, остается недостаточным. По данным ООН, по состоянию на 12 августа, около 2,4 миллиона жителей сектора Газа угрожает "всеобщий голод".
ЦАХАЛ впервые начнет наземные военные операции в центральной части Газы20.07.25, 11:08 • 4704 просмотра