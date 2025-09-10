Израиль заявляет, что Европа "ошибается": ответ на планы фон дер Ляйен ограничить взаимодействие с Тель-Авивом

Глава МИД Израиля, в ответ на объявленные в Брюсселе планы приостановить соглашение об ассоциации, подчеркнул, что "Европа" этим сигналом "укрепляет ХАМАС". Передает УНН со ссылкой на Rai News, EFE и Euronews.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на намерения ЕС приостановить "двустороннюю поддержку" Израиля. Чиновник выразил сожаление, отметив следующее:

В который раз Европа посылает неправильный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке

10 сентября Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, на котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Президент Еврокомиссии пообещала, что "двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены".

Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не он, а Нетаньяху принял решение о нанесении Израилем удара по Дохе.

Rai News 24 со ссылкой на Washington Post:

Действия Израиля вызвали единодушное международное осуждение, в том числе резкое осуждение президента США Дональда Трампа, который вчера вечером заявил журналистам: "Я не в восторге от сложившейся ситуации. Мы хотим вернуть заложников, но мы не в восторге от того, как все прошло сегодня".

Информированные источники в Катаре сообщили газете Washington Post, что ранее в этом месяце эмират Персидского залива запросил и получил конкретные гарантии как от Белого дома, так и от "Моссада" (службы внешней разведки Израиля) о том, что он не подвергнется нападению, несмотря на размещение лидеров палестинских группировок на своей территории.